Airbus oefent met A400M als blusvliegtuig | Video

Een test met een Airbus A400M in brandblusuitrusting is succesvol verlopen.

De testvluchten met de A400M vonden plaats in Spanje. Het belangrijkste doel van de oefening was aan te tonen dat de Airbus in staat is in korte tijd voldoende water te droppen. Zodoende daalde het militaire transportvliegtuig bij daglicht naar een hoogte van slechts 150 voet, nam de snelheid af tot slechts 125 knopen en dropte het toestel twintig ton water in tien seconden tijd. De demonstratie leverde indrukwekkende beelden op.

Het prototype wordt ontwikkeld in samenwerking met de Spaanse luchtmacht, de Europese autoriteiten voor brandblusoperaties en het Spaanse ministerie voor milieu. Mike Schoellhorn, CEO van Airbus Defence and Space, noemt de ontwikkeling van de blusuitrusting een belangrijke stap. ‘We zijn ervan overtuigd dat de A400M een cruciale rol kan spelen in de strijd tegen de steeds toenemende dreiging van bosbranden, en het herstel van sociale en ecologische systemen kan ondersteunen.’ Elke A400M kan in beginsel worden uitgerust met de bluskit. Het toesteltype, dat in de loop van de jaren al heeft bewezen zeer flexibel inzetbaar te zijn, krijgt er daarmee een belangrijke functionaliteit bij. Airbus zegt de komende tijd te gaan onderzoeken of het vliegtuig ook ‘s nachts als blusvliegtuig kan worden ingezet.