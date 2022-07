EasyJet “kan er weinig aan doen”

Een aantal passagiers die met easyJet vanuit Amsterdam naar Catania zouden vliegen, misten hun vlucht. Om alsnog naar de Italiaanse stad te reizen, moesten zij fors betalen.

Dat is opmerkelijk gezien het feit dat de low cost carrier onlangs aankondigde een ‘ruimhartig’ omboekbeleid aan te bieden voor reizigers die door de chaos op Schiphol hun vlucht missen. Een van die gedupeerden was Jacqueline ’t Hart. Zij en haar man zouden 19 juli vanaf Amsterdam naar Catania vliegen maar toen ze bij de gate arriveerde, kreeg ze te horen dat ze niet meer mee mocht. En dat terwijl ze ruim drie uur van tevoren op Schiphol was, zoals easyJet haar reizigers aanraadt. “We stonden samen met veertig andere passagiers te kijken naar het vliegtuig. De deur was nog open, de captain was nog bezig. Maar onze koffers werden er toch uitgehaald”, zegt ze tegen de NOS.

Vlucht 07:20 EJU7965 met Easyjet naar Catania gemist.EasyJet zegt kom 2,5 uur van te voren. We zijn er ruim 3 uur eerder. En komen door alle rijen net op tijd aan. Vliegtuig staat er nog maar wij met 50 andere mensen mogen niet mee. #easyjet #schipholchaos pic.twitter.com/TfhH4B1VkS — anna eelhart (@annaeelhart) July 19, 2022

Alsnog naar bestemming

Veel luchtvaartmaatschappijen zorgen ervoor dat reizigers met andere vluchten, weliswaar op andere tijdstippen (en dagen), alsnog naar hun bestemming kunnen reizen. KLM dat meerdere keren per dag op allerlei luchthavens vliegt, gaf eerder al aan dat een groot aantal reizigers op die manier alsnog hun bestemming kunnen kan bereiken. EasyJet kon dat voor ’t Hart eveneens regelen. Een paar dagen later zou ze alsnog naar Catania afreizen, zij het wel tegen 129 euro bijbetaling per ticket. Anna Eelhart, een andere passagier die met haar twee kinderen dezelfde vlucht dacht te halen, zag dat niet zitten en, besloot haar vakantie naar Italië te annuleren. Hoewel ze haar huurauto en de hotelovernachtingen kon cancellen, was ze alsnog 1200 euro kwijt.

Kosten worden niet vergoed

EasyJet liet weten de kosten van Eelhart niet te willen vergoeden omdat ze weinig kan doen aan de drukte op Schiphol en de daaruit voortvloeiende ellende. Volgens de woordvoerder hadden de reizigers wel via het grondpersoneel gratis omgeboekt kunnen worden. Eerder maakte de low cost carrier kenbaar af te zien van annuleringen als gevolg van de chaos, maar later kwam zij daarvan terug. EasyJet besloot bijvoorbeeld een aantal vluchten van Londen Gatwick naar Londen Luton ‘proactief’ te annuleren. Desondanks zegt de luchtvaartmaatschappij het te betreuren dat sommige reizigers de vlucht naar Catania misten.