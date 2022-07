Ryanair bezorgd over Boeing en 737 MAX 10

Boeing blijft een ‘groot punt van zorg’ voor Ryanair. Dat zei topman Michael O’Leary maandag in een toelichting op de kwartaalcijfers van het bedrijf.

Ryanair meldde deze week dat het door Boeing op de hoogte is gesteld van mogelijke vertragingen bij 21 737 MAX-toestellen, die voor het einde van dit jaar aan de Ierse prijsvechter geleverd zouden moeten worden. O’Leary zegt er nog altijd vertrouwen in te hebben dat de Amerikaanse vliegtuigbouwer alle vijftig MAX-vliegtuigen voor de volgende zomer zou leveren. Wel maakt hij zich zorgen over een mogelijke herhaling van dit jaar, waarin Boeing vanwege vertragingen genoodzaakt is nieuwe 737’s tijdens het zomerseizoen te leveren. Daardoor beschikt Ryanair niet het hele seizoen over een optimale capaciteit, en moet het nieuwe toestellen in de operatie brengen te midden van de zomerdrukte.

Om die reden zou zo’n vertraging ‘onverklaarbaar en onaanvaardbaar’ zijn, aldus O’Leary, temeer omdat hij van Boeing de garantie zou hebben gekregen dat de leveringen aan Ryanair deze winter prioriteit krijgen. ‘Het management in Seattle moet de handjes eens laten wapperen’, zei de Ryanair-topman. Daarbij herhaalde die de kritiek die hij eerder dit jaar over de bedrijfstop van Boeing had geuit, waarbij hij zei dat het management rondloopt als een kip zonder kop.

737 MAX 10

Verder zei O’Leary nog altijd een grote bestelling voor de grotere 737 MAX 10 te overwegen, maar dat Boeing nog altijd geen aantrekkelijk genoeg prijsaanbod op tafel heeft gelegd. ‘We hopen dat ze daar uiteindelijk mee zullen komen.’ Wel houdt hij een slag om de arm vanwege de problemen met de certificering van het type. Zo uit de Ryanair-topman zijn zorgen over mogelijke vertragingen bij de markttoetreding van het vliegtuig en de mogelijkheid dat de cockpit vanwege nieuwe regelgeving opnieuw moet worden ontworpen. Dat zou een enorme tegenslag zijn voor Boeing, want het zou betekenen dat piloten veel extra, kostbare training moeten krijgen alvorens met de MAX 10 te mogen vliegen. De MAX-serie is juist aantrekkelijk voor luchtvaartmaatschappijen zolang zij piloten eenvoudig op verschillende types kunnen laten vliegen. Mochten de cockpitaanpassingen inderdaad noodzakelijk zijn, dan is het niet ondenkbaar dat Boeing een streep zet door het hele project, zo liet CEO Dave Calhoun onlangs weten.

Lees ook: Toekomst Boeing 737 MAX 10 op losse schroeven – Up in the Sky