Spaans Ryanair-personeel wil tot januari 4 dagen per week staken

Spaans cabinepersoneel van Ryanair wil tot januari 2023 maar liefst vier dagen per week staken om hogere lonen en betere arbeidsvoorwaarden te bedingen, zo meldt een leider van de vakbond USO vandaag in een verklaring.

De langdurige Spaanse stakingsactie, die wordt gesteund door zowel de vakbondsgroepen USO als Sitclpa, zal van 8 augustus tot 7 januari elke week plaatsvinden van maandag tot en met donderdag, aldus de verklaring. Stakingen door Ryanair-werknemers veroorzaakten in juni op veel Spaanse luchthavens al overlast, toen medewerkers gedurende de maand meerdere dagen het werk neerlegden. Dit voornamelijk in het weekend. Het aantal geannuleerde vluchten was beperkt in vergelijking met andere landen waar Ryanair-personeel ook in staking is gegaan, aangezien de Spaanse regelgeving luchtvaartmaatschappijen en personeel dwingt een ​​minimale service te behouden.

Ontevreden

De laatste tijd vonden er veelvuldig gesprekken plaats met betrokken partijen. De gewenste uitkomst is daarbij voor de vakbonden echter niet bereikt. “Omdat het bedrijf niet naar de werknemers heeft kunnen luisteren, zijn we genoodzaakt nieuwe stakingsdagen uit te roepen”, zegt Lidia Aransanz, leider van de Ryanair-afdeling van USO. De vakbonden eisen 22 vakantiedagen en twee extra maanden betaling per jaar, dit om te voldoen aan de Spaanse wetgeving, voegde ze eraan toe. Woordvoerders van Ryanair in Spanje waren niet direct bereikbaar voor commentaar. De vakbond zei dat elf cabinepersoneelsleden in Spanje tijdens de recente stakingen zijn ontslagen. Volgens gegevens van luchthavenexploitant Aena was Ryanair in de eerste helft van het jaar goed voor 22,3% van de passagiers die via Spaanse luchthavens reisden.