Onthulling: buste van Amelia Earhart in Capitool

Vandaag vindt in het Capitool in Washington D.C. de onthulling plaats van een buste van Amelia Earhart. Dit beeld van de legendarische Amerikaanse pilote krijgt een plek in een eregalerij waarvan ook andere Amerikaanse historische figuren deel uitmaken.

In het Capitool, waar het Congres van de Verenigde Staten zetelt, bevindt zich een National Statuary Hall, waar alle Amerikaanse staten twee standbeelden voor schenken ter ere van legendarische Amerikanen van die staat. Kansas besloot een ​​van de twee originele inzendingen – John James Ingalls – te vervangen door Amelia Earhart.

Amelia Earhart

Amelia Earhart, geboren op 24 juli 1897, was verantwoordelijk voor vele primeurs in de luchtvaart. Haar motto luidde: ‘De meest effectieve manier om het te doen, is het te doen.’ En dat maakte ze waar. Zo werd ze onder andere de eerste vrouwelijke piloot die de Atlantische Oceaan overvloog, de eerste vrouwelijke piloot die solo Noord-Amerika retour doorkruiste en de eerste piloot die solo de oversteek van Hawaï naar Amerika maakte. Earhart werd op 5 januari 1939 doodverklaard nadat zij sinds 2 juli 1937 vermist was. Toen poogde de pilote als eerste vrouw solo de wereld rond te vliegen.

In een verklaring van de Atchison Amelia Earhart Foundation in Atchison, Kansas, bij monde van Karen Seaberg, heerst tevredenheid. “Het werd tijd dat Amelia Earhart haar plaats zou innemen in de Amerikaanse geschiedenis. Het nieuwe standbeeld van Earhart zal symbool staan voor haar doortastendheid en zal toekomstige generaties gaan inspireren. In het bijzonder vrouwen en meisjes.”

Livestream

De ceremonie, onder leiding van Nancy Pelosi, de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, zal vanaf 17:00 uur via deze livestream te volgen zijn.