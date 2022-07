Stewardess krijgt slangenkop geserveerd | Video

Een stewardess van het Turks-Duitse SunExpress heeft de kop van een slang in haar maaltijd gevonden, zo blijkt uit een video die van de maaltijd werd gemaakt.

Hoe de kop in de maaltijd van de stewardess terecht kon komen is nog onbekend. Totdat er duidelijkheid is over de oorzaak verzorgt SunExpress andere maaltijden voor haar personeel.

Snake Salad! Snake head found in the food given to the flight crew on a Sunexpress Ankara-Düsseldorf flight. https://t.co/YbNrVCpXiE pic.twitter.com/PMqfporE9a — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 23, 2022

Vlucht

De video zou zijn genomen tijdens een vlucht van Ankara naar Düsseldorf. Het is onwaarschijnlijk dat de reizigers iets hebben meegekregen van de gebeurtenis. Vooralsnog zijn er geen vergelijkbare incidenten gemeld door het bedrijf.

Maatschappij

SunExpress is in 1989 opgericht als een samenwerkingsproject van Lufthansa en Turkish Airlines. De maatschappij beschikt over enkele tientallen Boeing 737’s, zes Airbus A320’s en twee Airbus A330’s en verzorgt voornamelijk vluchten tussen West-Europa en Turkije. Ook in Nederland is de maatschappij actief, zo worden Schiphol, Rotterdam en Eindhoven frequent bediend.