Van Haga roept op tot aangifte tegen Benschop

BVNL-voorman Wybren van Haga roept medewerkers van Schiphol op om bij de Ondernemingskamer aangifte te doen tegen topman Dick Benschop. Van Haga richt zich resoluut tot het personeel van Schiphol: “Laat jullie luchthaven niet kapotmaken!”

Dat BVNL-fractievoorzitter en voormalig FvD’er Wybren van Haga geen fan is van Benschop moge duidelijk zijn. In mei dit jaar pleitte hij al voor een vertrek van de Schiphol-directeur. Dit omdat Dick Benschop toen veelvuldig niet in het land was terwijl zijn luchthaven in crisis verkeerde. Zo reisde hij af naar Washington om een prijs in ontvangst nemen en vertrok daarna naar het World Economic Forum in Davos. Dat tweede evenement verliet hij echter vroegtijdig. Maar dat hij schitterde van afwezigheid terwijl Schiphol vrijwel dagelijks in chaos verkeerde, zinde Van Haga niet. Ook vertrok hij met zijn gezin naar Portugal op vakantie, zij het wel via Schiphol.

Rutte en Kaag

Niet alleen Benschop moet het ontgelden, ook het kabinet krijgt de situatie waarin Schiphol verkeert aangerekend. Zo zegt Van Haga: “Reizigers worden met urenlange wachttijden op Schiphol behandeld als vee. Met dekking van het rampkabinet Rutte/Kaag is het hogere doel hierachter: het fors reduceren van het aantal vluchten. Maar minder vluchten betekent op den duur minder bestemmingen, duurdere vliegtickets, minder reizigers en daardoor tenslotte minder personeel. Men is bezig Schiphol om zeep te helpen”.

Zwartboek

BVNL lijkt de kwestie voorlopig niet naast zich neer te leggen. Behalve de Kamervragen en de oproep richting Schiphol-medewerkers, richtte Van Haga een klachtenmeldpunt op teneinde een zogenaamd Zwartboek Schiphol te kunnen maken. Dit werk zou moeten fungeren als een dossier in mogelijke juridische procedures tegen de luchthaven. Wellicht dat er op dit gebied binnenkort nieuws volgt.