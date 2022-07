Airbus schuift productieverhoging A320neo-familie op

Vanwege problemen met de bevoorradingsketen moet Airbus het productiedoel van de A320neo-familie uitstellen, zo meldt het bedrijf bij de bekendmaking van de halfjaarcijfers. De verhoging van de productie wordt nu met zes maanden opgeschoven.

Airbus had de ambitie om halverwege 2023 minstens 65 toestellen uit de A320neo-serie per maand te produceren. Door de problemen met de bevoorradingsketen is de fabrikant genoodzaakt dit doel op te schuiven naar het begin van 2024. Het productietempo moet vervolgens in een jaar tijd opnieuw worden verhoogd naar 75 toestellen per maand, om zo aan de groeiende vraag naar nieuwe vliegtuigen te voldoen. Het probleem bij de bevoorradingsketen wordt volgens Airbus veroorzaakt door de huidige geopolitieke en economische situatie waarin de wereld zich bevindt.

Een groot deel van het bevoorradingsprobleem is te merken bij de vliegtuigmotoren. Airbus had eind juni 26 ‘glider’-vliegtuigen gebouwd. Deze toestellen zijn helemaal klaar, maar worden niet geleverd en staan in opslag vanwege het gebrek aan motoren. Airbus-CEO Guillaume Faury denkt dat er aan het eind van het jaar geen ‘glider’-vliegtuigen meer in opslag staan.

In het eerste halfjaar heeft Airbus 259 bestellingen kunnen noteren voor zowel passagiers- als vrachtvliegtuigen. In totaal heeft Airbus nu 7,046 orders openstaan. De fabrikant wil in 2022 zevenhonderd vliegtuigen leveren in plaats van het eerdere doel van 720.