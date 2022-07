Boeing: bijna klaar voor hervatting leveringen 787 Dreamliners

Boeing-CEO Dave Calhoun meldt woensdag dat het bedrijf bijna klaar is om de leveringen van de 787 Dreamliner te starten. Wanneer deze precies beginnen is nog niet bekend.

Al enkele jaren kampt de 787 met problemen. Het vliegtuig mocht in 2020 op last van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit tijdelijk niet worden geleverd vanwege foutieve kwaliteitscontroles. Na vijf maanden werden de leveringen van de Dreamliner weer hervat omdat de controles volgens Boeing waren verbeterd. In mei 2021 kwamen de leveringen echter opnieuw stil te liggen. De FAA concludeerde dat er aanhoudende problemen waren bij de kwaliteitscontroles. Sindsdien is er geen enkele 787 geleverd en is de productie van de Dreamliner fors verlaagd.

Inmiddels zegt Boeing een oplossing te hebben gevonden voor de problemen en zijn deze door de fabrikant voorgelegd aan de FAA. Dave Calhoun beschouwt de documentatiefase, die een groot deel van het proces vormt, als “relatief snel afgerond”. Hierom is Calhoun, mede gelet op de verbeteringen die in de tussentijd zijn uitgevoerd aan de vliegtuigen, optimistisch en verwacht hij dat de leveringen snel weer starten. Over een preciezere termijn waarop hij verwacht groen licht te krijgen laat de CEO niets los.

Door de aanhoudende problemen bij de 787 staan er veel afgebouwde toestellen, onder andere van KLM, te wachten totdat ze worden geleverd. Boeing had hierom eerder besloten om de productie terug te brengen naar één vliegtuig per maand. Zodra de Dreamliner weer geleverd mag worden is het de bedoeling dat de productie langzaam naar vijf vliegtuigen per maand wordt verhoogd. Dit is nog lang niet het aantal van twaalf vliegtuigen dat Boeing eerder per maand produceerde.