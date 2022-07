KLM toch niet naar Abu Dhabi

KLM gaat voorlopig toch niet op Abu Dhabi vliegen. KLM had vanaf oktober 2022 de route tussen Amsterdam en Abu Dhabi weer opgenomen in het vluchtschema maar de vluchten zijn de afgelopen periode weer uit het boekingssysteem geschrapt.

KLM heeft aangegeven dat de vluchten naar Abu Dhabi niet hervat worden deze winter. Oorspronkelijk waren de vluchten gepland met een tussenstop in Muscat, Oman. Deze bestemming blijft aankomende winter wel bereikbaar, maar dan met een tussenstop in Kuweit.

Als gevolg van de samenwerking met Etihad is het wel mogelijk vluchten te boeken van Amsterdam naar Abu Dhabi onder een KL-vluchtnummer. Aankomende winter vliegt Etihad met een Boeing 787 Dreamliner tussen deze twee steden. In november zijn er enkele dagen waarbij dit toestel vervangen wordt door een B777-300ER. Van een absolute noodzaak vanuit KLM om de dienst zelf aan te bieden, is dan ook geen sprake.

Qatar: WK voetbal

KLM vliegt in november en december na een lange tijd wel weer naar Qatar. Tussen 21 november en 18 december vliegt de luchtvaartmaatschappij drie keer per week naar Doha. Op de terugweg is er een tussenstop in Dubai. Deze vluchten naar Doha worden uitgevoerd op dinsdag, donderdag en zondag. Behalve KLM vliegt ook Qatar Airways tussen Amsterdam en Doha. Tijdens de winterdienstregeling zet deze luchtvaartmaatschappij een B777-300ER in op deze route. Het WK voetbal is voor fans dus goed bereikbaar.