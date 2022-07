Spirit blaast fusie met Frontier af

Spirit heeft woensdag besloten de fusieovereenkomst met Frontier te beëindigen nadat aandeelhouders van Spirit het niet eens waren met het bod van 2,7 miljard dollar.

Reuters meldde woensdag dat de aandeelhouders van het bedrijf zich, conform de verwachtingen, tegen het bod van Frontier keerden. De stemming was al vier keer uitgesteld omdat Spirit tevergeefs probeerde meer steun te krijgen voor de deal. Frontier gaf aan teleurgesteld te zijn dat de aandeelhouders ‘de waarde en het consumentenpotentieel die samengaan aan de voorgestelde combinatie niet erkennen’. Dat de overeenkomst is beëindigd komt niet als een verrassing. Frontier liet deze maand weten dat het niet van plan was het geplaatste bod te verhogen, wat resulteerde in de verwachting dat de fusie niet door zou gaan.

Spirit gaat nu de gesprekken voortzetten met JetBlue omtrent de overname. JetBlue toonde dit jaar interesse in Spirit en bracht meermaals een bod uit. In de laatste maanden is dit bod verhoogd tot 3,7 miljard dollar om het bod van Frontier af te wenden. Spirit had eerder al gesuggereerd dat het onwaarschijnlijk was dat de mededingingsautoriteiten het bod van JetBlue zouden goedkeuren. Desondanks verlopen de onderhandelingen voorspoedig.

Vloot

Mochten de aandeelhouders van Spirit het bod van JetBlue accepteren, dan zou het bedrijf de negende grootste luchtvaartmaatschappij ter wereld worden op basis van vlootomvang. JetBlue beschikt over 282 vliegtuigen, Spirit over 176. Met hun gecombineerde vloot van 458 toestellen zou Ryanair, dat momenteel slechts twee vliegtuigen minder heeft, worden ingehaald.