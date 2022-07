Stormschade beëindigt dienst NASA-747 vroegtijdig

Sofia, de tot observatorium omgebouwde Boeing 747 van NASA, raakte tijdens een onderzoekstrip in Nieuw-Zeeland beschadigd als gevolg van een storm. De machine wordt nu eerder uit dienst genomen.

Sofia

Het einde van de levensduur naderde al voor NASA’s onderzoeks-747. In april dit jaar viel het besluit dat de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA en het Duitse Lucht- en Ruimtevaartcentrum DLR hun gezamenlijke Boeing 747 SP, die was omgebouwd tot een vliegend observatorium, eind dit jaar uit dienst zouden nemen.

Sofia (Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy) begon dus in juni aan een afscheidstournee in Nieuw-Zeeland. Toen de Jumbo met haar Duitse supertelescoop aan boord op 18 juni landde in Christchurch, was het dus duidelijk dat het niet alleen het zevende, maar ook het laatste Sofia-bezoek aan het land was. Het toestel, dat in Californië is gestationeerd, heeft altijd haar tweede thuis gehad in Nieuw-Zeeland voor waarnemingen vanaf het zuidelijk halfrond.

Storm

“Deze keer plant Sofia 32 vluchten om een breed scala aan hemellichamen en verschijnselen zoals kosmische magnetische velden, stellaire feedback en kosmische straling te observeren,” zei NASA half juni. Maar nu moet het vliegtuig met het registratienummer N747NA haar Nieuw-Zeelandse missie voortijdig beëindigen.

NASA zegt dat orkaanachtige windstoten de trap voor de Boeing 747 verschoven. Zowel de trap zelf als het voorste deel van de jet enigszins werden hierdoor beschadigd. Niemand raakte gewond en de wetenschappelijke apparatuur bleef ongedeerd. De Jumbo Jet is momenteel echter niet operationeel.

Boeing-assistentie

“Een team van Boeing is ter plaatse en zal de schade herstellen zodat het vliegtuig weer luchtwaardig is”, vertelde een DLR-woordvoerster. Maar: “De voorbereiding van de reparatie (visa, logistiek) inclusief de reparatie zelf, zal naar verwachting drie weken duren tot het einde van het geplande verblijf in Nieuw-Zeeland.” De huidige campagne op het zuidelijk halfrond is daarmee officieel beëindigd en Sofia’s dienstverband is dan ook vroegtijdig tot een einde gekomen.