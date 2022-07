Amerikaanse luchtmacht zet F-35’s aan de grond

De Amerikaanse luchtmacht houdt tijdelijk een groot deel van zijn F-35’s aan de grond. Een mogelijk defect aan de schietstoelen zou piloten in gevaar kunnen brengen.

Een woordvoerster van de Amerikaanse luchtmacht laat tegenover Bloomberg weten dat het om een voorzorgsmaatregel gaat. De mogelijke fout zou zitten bij explosiepatronen die schietstoelen in noodgevallen uit de cockpit schieten. De stoelen moeten nu binnen negentig dagen worden geïnspecteerd, en dat proces verloopt sneller als vliegtuigen aan de grond staan. Het is vooralsnog niet duidelijk hoeveel F-35’s voorlopig de lucht niet in mogen. Het defensieapparaat van de Verenigde Staten heeft op dit moment zo’n 450 exemplaren in gebruik, maar die behoren niet allemaal toe aan de luchtmacht.

De schietstoelen zijn geproduceerd door leverancier Martin Baker. Dat bedrijf zegt dat het defect in april aan het licht kwam op een Amerikaanse luchtmachtbasis. Daarna zou een “hiaat in het productieproces” zijn gevonden en verholpen. Een woordvoerder van de Nederlandse luchtmacht, dat momenteel een kleine twintig F-35’s in gebruik heeft, laat weten dat onderzocht wordt of en in hoeverre de problemen een risico vormen voor de Nederlandse toestellen.

Eurofighter Typhoon

Eerder zetten onder meer Duitsland en het Verenigd Koninkrijk de Eurofighter Typhoon al aan de grond vanwege soortgelijke problemen. Die toestellen beschikken eveneens over schietstoelen van producent Martin Baker. Aannemelijk is dat in de Eurofighters zo’n twintig procent van de pyrotechnische onderdelen in alle schietstoelen defect is.