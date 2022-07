KLM maakt ondanks uitdagingen opnieuw winst

KLM heeft in het tweede kwartaal van dit jaar voor de vierde keer op rij winst gemaakt. De onderneming noteerde een resultaat van 262 miljoen euro, ten opzichte van het verlies van 185 miljoen euro in het tweede kwartaal van het voorgaande jaar.

Ondanks de zwarte cijfers spreekt KLM van ‘gemengde gevoelens’. De toename in het aantal passagiers, lange wachtrijen bij de security op Schiphol en het tekort aan personeel zorgden voor grote druk op de operatie, met name in de maanden mei en juni. ‘Zowel voor klanten als voor medewerkers is dit een zeer vervelende situatie. KLM zag zich onder andere genoodzaakt om vluchten te annuleren en een limiet te stellen aan de ticketverkoop. Hiervan begint het gewenste effect zichtbaar te worden. De operatie is hiermee maakbaar maar tot onze grote spijt vooralsnog nog niet op het niveau dat klanten van ons gewend zijn.’

‘Ondanks de enorme uitdagingen die het herstel van de luchtvaart met zich meebrengt in de operatie, hebben weer miljoenen klanten voor KLM en Transavia gekozen in het afgelopen halfjaar. Daar ben ik heel dankbaar voor’, schrijft kersverse CEO van KLM Marjan Rintel. ‘Tegelijkertijd worden we in de operatie geconfronteerd met de wachtrijen voor de beveiligingscontroles op Schiphol, krapte op de arbeidsmarkt en een hoge werkdruk. We werken hard aan maatregelen die verlichting brengen. In de kennismakingsgesprekken in de organisatie zie en ervaar ik hoe KLM-collega’s zich dag in, dag uit inspannen om onze klanten weer de kwaliteit te bieden die ze van ons gewend zijn. Dit gebeurt op Schiphol en op de buitenstations onder zware omstandigheden. Ik ben trots dat iedereen de schouders eronder blijft zetten.’

Leningen afbetaald

Dankzij de verbeterde resultaten kon KLM het afgelopen kwartaal in drie stappen de leningen afbetalen die deel uitmaakten van het staatssteunpakket. Daarbij ging het in totaal om een bedrag van 942 miljoen euro. Vanwege de onzekere situatie in de markt is de kredietfaciliteit nog niet opgezegd, maar er zal op korte termijn naar verwachting geen gebruik van worden gemaakt. KLM moet nog wel een ‘aanzienlijk bedrag’ aan uitgestelde loonbelasting terugbetalen. Daar maakt het bedrijf in oktober een start mee.

‘Dankzij het snel terugkerende passagiersvervoer en de sterk blijvende vrachtmarkt, noteerde KLM voor het vierde kwartaal op rij een positief operationeel resultaat. Het eerste halfjaar van 2022 laat een aanzienlijke verbetering zien vergeleken met 2021. De kosten lopen echter op als gevolg van de inflatie en de sterk gestegen olieprijs. De focus op structurele kostenverlaging blijft essentieel om winstgevend en concurrerend te blijven’, aldus CFO Erik Swelheim.