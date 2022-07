Kustwacht in blijde verwachting van Dash-8’s | Foto’s

De Nederlandse Kustwacht staat op het punt twee Dash-8’s in ontvangst te nemen. De machines vervangen de verouderde Dornier 228’s waarmee de Kustwacht momenteel vliegt.

De Dornier 228’s van de Kustwacht, met registraties PH-CGC en PH-CGN, kwamen in 2007 in dienst en zijn inmiddels aan het einde gekomen van hun economische levensduur. In 2020 sloten Defensie en enkele andere partijen sloten daarom een overeenkomst om de vliegtuigen te vervangen door de Dash-8. De twee De Havillands zijn overigens met een leeftijd van zo’n 36 jaar niet bepaald jong te noemen. Bij de vestiging van het Canadese PAL Airlines in St. Johns worden de vliegtuigen echter volledig vernieuwd en voorzien van geavanceerde communicatie- en observatieapparatuur.

Op het eerste toestel is inmiddels het kleurenschema van de Nederlandse Kustwacht aangebracht. Nu de laatste voorbereidingen en afrondende werkzaamheden worden uitgevoerd zijn de vliegtuigen bijna klaar voor vertrek richting Nederland. De eerste Dash wordt in de loop van augustus op Schiphol verwacht en de tweede in september. Tussen de twee afleveringsvluchten in worden er opleidings- en trainingsvluchten uitgevoerd. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de nieuwe Dash 8’s de taken van de Dorniers in het voorjaar van 2022 al overnamen.

De Kustwacht krijgt twee nieuwe vliegtuigen van het type Dash-8. Het eerste toestel is nu in de Kustwacht kleuren gespoten. Momenteel worden deze toestellen voorbereid en aangepast in Canada. In de loop van augustus komt het eerste toestel naar Nederland.

In tegenstelling tot de Dornier 228’s worden de Dash-8’s voor een periode van tien jaar geleased. Belangrijk verschil is dat het werk vrijwel volledig uit handen wordt gegeven. De piloten en het onderhoud worden door PAL en Jetsupport geleverd. De Kustwacht zorgt vervolgens voor de waarnemers. Naast de uitbesteding van een deel van de werkdruk brengt de leaseconstructie het voordeel mee dat de Kustwacht niet te maken krijgt met onverwachte kosten.