Staking Spaans easyJet-personeel van de baan

De staking van het Spaanse easyJet-cabinepersoneel die dit weekend zou plaatsvinden is voorlopig van de baan. De Britse prijsvechter is tot overeenstemming gekomen met de lokale vakbond USO.

De Spaanse cabin crew van het bedrijf staakte al gedurende het eerste en derde weekend van deze maand. EasyJet heeft inmiddels een aanbod met betere primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden op tafel gelegd waarmee de vakbond akkoord kon gaan. ‘Na weken van stakingen en maanden van onderhandelingen heeft het bedrijf ons een voorstel gedaan dat, al is het niet precies wat we eisten, wel een belangrijke stap vertegenwoordigt in de richting van de salarissen en arbeidsvoorwaarden van onze collega’s in de rest van Europa’, zei Miguel Galan, voorzitter van de easyJet-tak binnen USO.

Tot voorkort bestond het basissalaris, exclusief de aanvullende beloning en eventuele bonussen, van de Spaanse cabinemedewerkers nog op 950 euro. Dat bedrag is, zo stelt Galan, veel lager dan in bijvoorbeeld Frankrijk en Duitsland. Niet alleen de medewerkers maar ook easyJet zelf is blij dat er nu een akkoord ligt. ‘Dit is geweldig nieuws voor de luchtvaartmaatschappij, voor onze medewerkers en ook voor onze klanten, die met meer vertrouwen kunnen boeken’, laat de prijsvechter aan Reuters weten.

Ryanair

Bij Ryanair lijken de stakingen van het Spaanse cabinepersoneel voorlopig niet tot een einde te komen. Nu er vanuit de Ierse low-costmaatschappij na enkele weken van acties nog altijd geen toenadering tot de vakbonden lijkt te komen, willen de medewerkers tot januari maar liefst vier dagen per week staken, van maandag tot en met donderdag. Het aantal geannuleerde vluchten blijft echter beperkt in vergelijking met andere landen waar ook wordt gestaakt, aangezien de Spaanse wetgeving luchtvaartmaatschappijen en hun personeel dwingt een ​​minimale service te behouden.