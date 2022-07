Luchtmacht zegt Amerikaanse F-16-opleiding vaarwel

Na ruim drie decennia komt het opleidingstraject voor F-16-vliegers van de Nederlandse luchtmacht in het Amerikaanse Tucson tot een einde.

‘Apparently, nothing last forever’, waren de woorden van Commandant Luchtstrijdkrachten Dennis Luyt, die voor de slagingsceremonie van de allerlaatste Nederlandse F-16-leerlingen persoonlijk was afgereisd naar het warme Arizona. Meer dan 32 jaar geleden startte de luchtmacht met het opleiden van F-16-vliegers in Tucson, maar vanwege de overstap naar F-35’s komt aan dat tijdperk nu een einde. Voortaan zullen aspirant-jachtvliegers alleen nog instromen in het F-35-traject op Luke Air Force Base in Phoenix. Daarmee blijft de luchtmacht Arizona dus niet, maar verhuist het naar noordelijker gelegen oorden.

Voor Defensie was Tucson een “toplocatie” om nieuwe vliegers op te leiden. ‘Een fundamenteel hoofdstuk in de loopbaan van veel vliegers. Een veilige haven om naar terug te keren, na een uitdagende vlucht. Een toonbeeld van partnerschap en vriendschap tussen de luchtmacht en onze gewaardeerde bondgenoten in de Verenigde Staten’, aldus generaal Luyt. De doorgaans perfecte weersomstandigheden en uitgebreide vlieggebieden maakten dat de militairen ongestoord hun gang konden gaan. Daarnaast stond het personeel en materieel van de Amerikaanse luchtmacht klaar om waar nodig te ondersteunen. ‘Het teamwerk hier in Tucson heeft een grote rol gespeeld bij het opbouwen en versterken van de onbreekbare band tussen onze luchtmachten’, zei Luyt erkentelijk. ‘We zijn enorm dankbaar voor de gastvrijheid. Dat zeg ik niet alleen namens de luchtmacht, maar namens alle vliegers die hier ooit zijn geweest.’

Commandant van het opleidingsdetachement Joost ‘Niki’ Luijsterburg verhuist mee naar Phoenix, maar zal de F-16’s naar eigen zeggen enorm missen © Defensie

Al ruim veertig jaar vormt de F-16 de hoeksteen van de Nederlandse luchtmacht. In de loop der jaren is het toestel geregeld ingezet. Zo vlogen Nederlandse militairen boven landen als Afghanistan, Irak, Syrië en voormalig Joegoslavië. In de loop van de komende jaren wordt het type vervangen door F-35’s, waarna de luchtmacht in 2024 officieel afscheid van de gevechtsvliegtuigen zal nemen.

Twee jaar geleden bracht Up in the Sky een bezoek aan het Nederlandse F-16-opleidingsdetachement in Tucson: