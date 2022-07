Boeing 787’s mogen weer geleverd worden

De FAA heeft Boeing’s voorstel voor inspecties en reparaties aan de romp van 787’s goedgekeurd, waardoor de toestellen weer geleverd mogen worden.

De romp van de 787’s bevatte enkele constructiefouten, waardoor ongevulde gaten werden aangetroffen op de plekken waar verschillende modules van de romp aan elkaar bevestigd werden. Door de problemen mochten er bijna twee jaar lang geen ‘Dreamliners’ geleverd worden.

Inspecties

Boeing kan de leveringen nog niet direct hervatten. De reeds gebouwde exemplaren zullen de komende tijd de nodige reparaties ondergaan, waarna de toestellen nog geïnspecteerd zullen worden. De verwachting is dat halverwege augustus American Airlines als eerste weer een 787 in ontvangst neemt.

KLM

Ook voor de KLM staan er nog enkele toestellen klaar. In totaal moeten er nog tien 787-10’s richting Amsterdam vertrekken. Wanneer dit precies gaat gebeuren is nog onbekend. Een deel van de nog te leveren vliegtuigen is al gefabriceerd en staat in afwachting van de reparaties klaar op het platform van Boeing.