Onzekere toekomst voor voormalige KLM 747

Drie maanden lang stond ze beton te bijten op Maastricht Aachen Airport (MST), de VQ-BWL oftewel de voormalige PH-BFW, een voormalige KLM 747. Afgelopen nacht kwam ze aan op Victorville (VCV). Of ze daar haar allerlaatste landing ooit maakte?

Anderhalve maand geleden, op 16 juni om precies te zijn, stond ze voor het eerst genoteerd om de Limburgse luchthaven te verlaten. Maar dat ging niet door. Ook daags daarna gebeurde het niet. Vrijwel standaard verscheen ze bijna dagelijks op de rol voor vertrek. Maar ze maakte geen aanstalten, naar gelang de tijd verstreek steeds meer herinnerend aan de mop over de man die naar Parijs zou gaan: hij ging niet. Ook de bestemmingen waar ze naartoe zou vliegen waren aan verandering onderhevig. Eerst was het Teruel (TEV). Toen werd het Stansted (STN), waar haar zusje, de voormalige PH-BFV die nu doorgaat voor VQ-BWM, ook alweer sinds mei 2022 staat te nietsen. Uiteindelijk kreeg ze Victorville (VCV) als bestemming.

De VQ-BWL wordt weggesleept voor haar aftocht naar Victorville © Guido Wolfs

(Niet) uit de verf

Op 18 januari 2021 verliet de Boeing 747 Combi voor het laatst Schiphol (SPL) dat sinds 27 oktober 2000 haar thuishaven was, op weg naar Tel Aviv (TLV) waar haar nieuwe eigenaar haar gereed maakte voor het vervoeren van vracht over de wereld, aldus Ans Butt op LinkedIn. De vraag is wat dit gereedmaken werkelijk inhield. Een nieuwe jas kreeg ze in elk geval niet, zelfs geen enigszins aangepaste, zoals de VQ-BWM. Ze kwam tevoorschijn zoals ook enkele andere Jumbo’s (niet) uit de verf kwamen als ze eenmaal in de operatie kwamen bij JetOneX: zie de VQ-BZV en de VQ-BWS/TF-AMK, indirect nog reclame makend voor de eigenaars van weleer waarbij het op zijn zachtst gezegd twijfelachtig is of die daarmee blij zullen zijn. Terwijl de VQ-BWL er maandenlang werkloos bijstond op MST trok ze wel de belangstelling van menig burger die zich vervolgens afvroeg waarom die KLM-Jumbo daar toch almaar stond. Aan de linkerzijde van haar romp kwam de K van haar eigenaar van weleer alweer heel voorzichtig tevoorschijn. Het summiere likje verf dat er bij haar aftocht naar TLV overheen was gekwast was duidelijk niet bestand tegen meerdere vluchten.

En take-off… © Dan Grew

EASA-toestemming

De vraag is wat de voormalige KLM-Jumbo op VCV te wachten staat. Het is een locatie waar vele vliegtuigen worden ontmanteld, zoals onder andere de zes MD-11’s die KLM als eerste uitfaseerde. Twee MD-11’s die Martinair hier achterliet en zijn aangekocht door FedEx, dienen hier nu nog als donormachines. Maar er worden ook toestellen klaargemaakt voor een nieuwe vliegende start. De door Omega Air Refueling Service van de Koninklijke Luchtmacht aangekochte KDC-10’s de T-235 en T-264 vormen hiervan een voorbeeld. Als de ex-BFW destijds op TLV is omgebouwd naar een Freighter-configuratie, zoals Airfleets.net aangeeft, is het de vraag wat er dan nu aan deze machine te vertimmeren valt. Is zij niet omgebouwd: de EASA-toestemming om cargo in cabin te vliegen verloopt op 31 juli. Zeker dan ziet het er voor deze machine niet best uit, tenzij alsnog tot ombouw naar Freighter wordt besloten. Wat ook nog in haar nadeel is: op steeds meer vliegvelden wordt de komst van als lawaaierig bekendstaande toestellen ontmoedigd. De oudere 747’s vallen daar zonder enige twijfel ook onder.

VIP-vliegtuig

Longtail Aviation kocht destijds drie 747-400-Combi’s van KLM: de PH-BFT, -BFV en -BFW. Over de eerstgenoemde is sindsdien niets meer bekend, de andere gingen vliegen voor JetOneX dat een onderdeel is van Longtail. Een Combi met een wel heel bijzonder verleden werd eveneens toegevoegd aan de vloot om te gaan vliegen voor JetOneX. Het betreft de TF-AMH die eerder dienstdeed als VIP-vliegtuig. Deze machine vliegt nu op basis van wetlease voor Air Atlanta Icelandic. De meeste 747’s van Longtail/JetOneX blijken echter op diverse plekken ter wereld al voor langere tijd stil te staan.