Zwakke plekken in toezicht handboeken Boeing 737 MAX

Een Amerikaanse waakhond heeft bekendgemaakt zwakke plekken te hebben gevonden in het toezicht van de FAA op de handboeken van de Boeing 737 MAX, zo meldt persbureau Reuters.

Sinds de vliegrampen met de 737 MAX zijn er al twijfels geuit over de kwaliteit van het toezicht van de FAA op de handboeken, die door piloten worden gebruikt om abnormale situaties op te lossen.

737 MAX

Uit de onderzoeken naar de 737 MAX bleek dat Boeing de handboeken niet van alle vereiste informatie had voorzien. Een deel van de informatie werd uitsluitend in de FCOM, de Flight Crew Operations Manual, gemeld. Dit zorgde ervoor dat Boeing deze procedures kon aanpassen zonder toestemming van de luchtvaartautoriteit, aangezien dat niet vereist is voor veranderingen aan de FCOM.

Rapport

De voornaamste kritiek op de Amerikaanse luchtvaartautoriteit zit in het feit dat er vrijwel geen controles zouden zijn voor de reeds bestaande handboeken. De FAA zou niet of nauwelijks bijhouden of de voorgeschreven procedures enkele jaren later nog wel toereikend zijn en aan de gestelde eisen voldoen.

FAA

De Federal Aviation Authority zou het eens zijn met het door de waakhond uitgebrachte rapport. Dit jaar nog zullen de reeds in gebruik genomen handboeken van Boeing worden nagekeken. Daarnaast geeft de autoriteit aan dat er uitgebreide handboeken van Boeing worden verwacht voor onder andere de 737 MAX 10 en de 777X.