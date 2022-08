Fors probleem voor SpiceJet

De Indiase luchtvaartautoriteit besloot vorige week dat SpiceJet haar capaciteit moet halveren vanwege veiligheidsproblemen.

Op last van het DGCA, de luchtvaartautoriteit van India, mag SpiceJet de komende acht weken nog maar de helft van haar vloot inzetten. Wil de maatschappij een groter aantal vluchten laten vertrekken, dan moet het aantonen dat de onderhoudscapaciteit voldoende is en dat de airline over voldoende financiële middelen beschikt om de operatie op te schalen. SpiceJet zegt dat haar vluchtoperatie desalniettemin ‘normaal’ en ‘conform de planning’ zal worden uitgevoerd. De praktijk zal moeten uitwijzen of die bewering geloofwaardig is. ‘We hebben vertrouwen in het opschalen van onze operatie en het wegnemen van alle zorgen die de autoriteit heeft’, laat het bedrijf maandag weten.

Het drastische besluit volgde op een reeks incidenten en het verzoek van een leasemaatschappij om drie SpiceJet-vliegtuigen te ‘deregistreren’. Volgens SpiceJet ging het om een geplande uitfasering van verouderde vliegtuigen, maar tegelijkertijd kampt de airline met problemen bij het onderhoud van de toestellen en de hoge kosten daarvan. Een dergelijk verzoek om deregistratie komt vaker voor op het moment dat leaseconstructies wegens betalingsproblemen worden beëindigd. De aandelen van het Indiase bedrijf zijn dit jaar vooralsnog met ruim veertig procent in waarde gedaald.

Er bestaan al langere tijd zorgen over de veiligheidssituatie bij SpiceJet. Eerder dit jaar stelde het DGCA voor negentig piloten van de maatschappij een verbod in op de Boeing 737 MAX te vliegen. De reden daarvoor was het feit dat de vliegers onvoldoende waren getraind en daardoor over een tekort aan juiste kennis over het toestel beschikten. De airline is de enige in India die met de MAX vliegt, maar door de ingreep van de autoriteiten kon het tijdelijk slechts vijftig van de 140 MAX-piloten inzetten.