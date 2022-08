Nederland zet F-35 niet aan de grond | Update

Update: de Nederlandse luchtmacht neemt geen aanvullende maatregelen ten aanzien van de F-35-gevechtsvliegtuigen. Dat bevestigt een woordvoerder tegenover Up in the Sky. Na overleg is besloten de mogelijke defecten mee te nemen in de reguliere negentig dagen-inspecties.

Ook Israël houdt F-35’s aan de grond

Na de Amerikaanse zette ook de Israëlische luchtmacht haar F-35-toestellen tijdelijk aan de grond. Alle ruim dertig Israëlische F-35’s moeten inspecties ondergaan, zo liet de luchtmacht recentelijk weten op Twitter. De luchtmacht geeft aan te verwachten dat het inspectieproces binnen een aantal dagen voltooid kan zijn. Tot die tijd mogen de toestellen uitsluitend worden ingezet op het moment dat daar speciale toestemming voor is gegeven door de top van de organisatie.

בסיום הערכת המצב הורה מפקד חיל האוויר על בדיקת כלל סד״כ מטוסי ה״אדיר״ לפני טיסה ראשונה. זהו תהליך שיבוצע על ידי הצוותים הטכניים והוא צפוי להסתיים בימים הקרובים. — Israeli Air Force (@IAFsite) July 30, 2022

Verenigde Staten

Afgelopen week werd al bekend dat de Amerikaanse luchtmacht tijdelijk een groot deel van haar F-35-vloot aan de grond houdt wegens zorgen over een mogelijk defect aan de schietstoelen. De mogelijke fout zou zitten bij explosiepatronen die schietstoelen in noodgevallen uit de cockpit schieten. De stoelen moeten binnen negentig dagen worden geïnspecteerd, en dat proces verloopt sneller als alle vliegtuigen aan de grond staan. Het is vooralsnog niet duidelijk hoeveel F-35’s voorlopig de lucht niet in mogen. Het defensieapparaat van de Verenigde Staten heeft op dit moment zo’n 450 exemplaren in gebruik, maar die behoren niet allemaal toe aan de luchtmacht.

De schietstoelen zijn geproduceerd door leverancier Martin Baker. Dat bedrijf zegt dat het defect in de F-35 in april aan het licht kwam op een Amerikaanse luchtmachtbasis. Daarna zou een “hiaat in het productieproces” zijn gevonden en verholpen. Een woordvoerder van de Nederlandse luchtmacht, die momenteel een kleine twintig F-35’s in gebruik heeft, liet vrijdag weten dat onderzocht wordt of en in hoeverre de problemen een risico vormen voor de Nederlandse toestellen.