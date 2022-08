British Airways stopt ticketverkoop korte vluchten

British Airways stopt tijdelijk met het verkopen van tickets voor korte vluchten vanaf Londen Heathrow.

De maatregel volgt op het eerdere besluit van Heathrow om, net als Schiphol, een capaciteitslimiet in te stellen. Als gevolg daarvan is British Airways genoodzaakt om een aantal vluchten te schrappen. Volgens de maatschappij is het staken van de ticketverkoop nu nodig om reizigers die eerder al geboekt hadden waar nodig om te kunnen boeken naar andere vluchten. Het is de bedoeling dat het vanaf 8 augustus weer voor iedereen mogelijk is om tickets voor korte vluchten te boeken.

Net als veel andere Europese luchthavens kampt Heathrow al enige tijd met grote drukte en personeelstekorten. Om de lange wachtrijen en vele vertragingen aan te pakken mogen er van 12 juli tot 11 september nog maar 100.000 reizigers per dag vanaf de Londense luchthaven vertrekken. Afgelopen week gaf het bedrijf aan dat de ingestelde limiet vooralsnog een verbetering in het aantal vertragingen en de bagageafhandeling heeft opgeleverd.

Lees ook: Londen Heathrow legt passagiersaantallen aan banden – Up in the Sky