Luchtvaart boos over verlengde beperkingen Schiphol

Vanuit de luchtvaartsector klinken boze reacties op het besluit van Schiphol de capaciteitsbeperkingen tot en met oktober te verlengen.

Schiphol maakte dinsdag bekend dat de capaciteitslimiet, die nu nog op 73.500 passagiers per dag ligt, ook na de zomer van kracht zal blijven. In september mogen er maximaal 67.500 reizigers per dag vertrekken, in oktober ligt dat aantal op 69.500. In die periode valt tevens de herfstvakantie, waardoor er voor die vakantieperiode waarschijnlijk een kleine 50.000 minder tickets verkocht kunnen worden. De aangekondigde maatregel zorgt daarmee waarschijnlijk voor miljoenen euro’s extra schade voor luchtvaartmaatschappijen in verband met misgelopen omzet, laat Marnix Fruitema, voorzitter van koepelorganisatie BARIN, weten aan persbureau ANP.

Dat bedrag komt bovenop alle schade die de branche de afgelopen maanden al heeft opgelopen. Fruitema noemt de aankondiging van Schiphol ‘zeer teleurstellend’ en ‘onverwacht’, temeer vanwege het feit dat de luchthaven eerder liet weten dat de situatie in augustus al zou verbeteren. ‘Ik weet ook niet meer wat ik van Schiphol moet geloven.’ Volgens de branchevoorman loopt het imago van de Nederlandse luchthaven opnieuw een deuk op, en kan het jaren duren voordat die imagoschade is hersteld.

Het feit dat ook andere luchthavens in Europa met problemen kampen, doet daar volgens Fruitema niets aan af. Inmiddels zouden er ook al enkele maatschappijen overwegen het aantal vluchten op Schiphol voor de langere termijn te minderen of een andere Europese hub te zoeken. Fruitema noemt geen namen maar schetst wel dat iedereen in de luchtvaart die vanuit bijvoorbeeld de Verenigde Staten of Azië naar Schiphol kijkt, afgeschrikt wordt door alle chaos op de luchthaven en ook door het kabinetsvoornemen om het aantal vliegbewegingen op Schiphol structureel in te laten krimpen tot 440.000 per jaar. ‘Dan krab je je toch achter de oren of je hier nog wil investeren.’