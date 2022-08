Schiphol legt passagiersaantallen ook na de zomer aan banden

Ook voor de maanden september en oktober stelt Schiphol een maximum aan het aantal reizigers dat dagelijks via de luchthaven mag reizen.

In september geldt een maximum van 67.500 vertrekkende reizigers per dag, al laat Schiphol weten dat het verwachte aantal reizigers daar al grotendeels mee overeen komt. In oktober is de capaciteit met 69.500 passagiers per dag iets groter. In die periode valt tevens de herfstvakantie. Volgens Schiphol worden er in die twee vakantieweken gemiddeld 3.500 passagiers teveel verwacht.

De maximumcapaciteit ligt deze maand nog op 73.500 passagiers per dag. De gestelde limiet komt volgende maand dus substantieel lager te liggen, en is gelijk aan die van juli. Volgens de luchthaven komt dat door het ‘seizoenseffect’: reizigers zouden na de zomer meer kleding meenemen en daardoor meer bakken bij de securitycontrole gebruiken, waardoor het iets langer duurt voordat alle handbagage en de reiziger zijn gecontroleerd.

Met het stellen van een maximum zegt Schiphol betrouwbaar proces op de luchthaven te willen creëren en de veiligheid voor reizigers en medewerkers te waarborgen. Op basis van de door Schiphol beschikbaar gestelde capaciteit gaat de onafhankelijke slotcoördinator ACNL in overleg met alle luchtvaartmaatschappijen.

Het aantal beveiligers dat inzetbaar is neemt volgens Schiphol verder toe. Al eerder werd bekend dat vanaf augustus ongeveer 200 nieuwe beveiligers instromen. Vanaf oktober komen daar naar verwachting nog eens tachtig beveiligers bij. Ook de inzet van de zogenoemde ‘securitycoaches’ helpt bij het optimaliseren van de doorstroming in de terminal. Het advies aan reizigers blijft voorlopig om niet eerder dan vier uur voor vertrek naar de luchthaven te komen.