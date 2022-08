‘Toch sloop voor ex-KLM 747’

Het lot van de VQ-BWL, de Boeing 747-400 Combi die als PH-BFW ruim twintig jaar deel uitmaakte van de KLM-vloot, lijkt bezegeld. De vlucht naar Victorville van afgelopen zaterdag was hoogstwaarschijnlijk haar laatste ooit.

Volgens de bemanning die de Jumbo naar deze bestemming vloog, zal het vliegtuig daar worden ontmanteld, zo blijkt uit een bericht van de Spotting Group Maastricht SGMST op social media. De voormalige PH-BFW is daarmee de eerste KLM-blauwe Boeing 747-400 die op Victorville uit elkaar wordt gehaald. De zusjes belandden voor het merendeel op Teruel (TEV) en Mojave (MHV) om ten prooi te vallen aan de draadzaag en/of knipschaar.

Toen de coronapandemie het vliegverkeer lamlegde was de ex-PH-BFW een van de Jumbo’s die KLM vroegtijdig uitfaseerde. Toch keerde zij, evenals de toenmalige PH-BFT en -BFV, voor een periode van zes maanden terug in dienst voor het vervoer van medische hulpmiddelen zoals beademingsapparatuur en patiëntbewakingssystemen. Zo brachten deze drie machines voor KLM nog heel wat geld in het laatje.

Op 18 januari 2021 maakte de PH-BFW haar laatste start ooit vanaf Schiphol om in Tel Aviv gereed te worden gemaakt voor haar vervolgcarrière. Helaas bleek haar dienstverband bij Longtail Aviation geen lang leven beschoren. Gezien haar leeftijd en het aantal vlieguren en cycles dat ze heeft gemaakt, is ze nog niet toe aan sloop. ‘Kapitaalvernietiging, allesbehalve milieubewust, verre van groen’, klinkt het links en rechts. Maar dat is vooral de mening van mensen die lang op en aan deze machine werkten.

Lees ook: Onzekere toekomst voor voormalige KLM 747 – Up in the Sky