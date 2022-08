China waarschuwt maatschappijen voor luchtruim Taiwan

Door het bezoek van de Amerikaanse toppoliticus Nancy Pelosi aan Taiwan lopen de spanningen in het gebied op. China waarschuwt luchtvaartmaatschappijen voorlopig niet door het betreffende luchtruim te vliegen.

De reden daarvoor zijn de militaire oefeningen die China momenteel uitvoert als reactie op het bezoek. Het land beschouwt Taiwan als een deel van China en is daarom niet te spreken over het bezoek van Pelosi, die vandaag haar solidariteit met Taiwan uitsprak. China wijst zes gebieden in het luchtruim aan als gevarenzone. De waarschuwing is van kracht van 4 augustus 12:00 uur lokale tijd tot 7 augustus 12:00 uur.

Luchtvaartmaatschappijen nemen maatregelen

Een aantal luchtvaartmaatschappijen komt met maatregelen naar aanleiding van de waarschuwing. Cathay Pacific adviseerde bijvoorbeeld haar piloten om dertig minuten extra brandstof mee te nemen wegens mogelijke omleidingen. “Onze vluchten vermijden momenteel de aangewezen luchtruimzones rond de Taiwanese regio. Dit kan mogelijk leiden tot meer vliegtijd voor sommige vluchten en we waarderen het begrip van onze klanten”, aldus een woordvoerder van de maatschappij tegen Bloomberg. China Xiamen Airlines gaf eveneens gehoor aan de oproep en paste een aantal vluchten aan. Daarnaast leidt Korean Air een aantal vluchten om, evenals ANA en Japan Airlines. Daarentegen laat Asiana Airlines weten dat er nog geen wijzigingen doorgevoerd worden als gevolg van waarschuwing van China.

Annuleringen op vliegvelden

Naast deze maatregelen werd een aantal vluchten geannuleerd. Op Xiamen Gaoqi International Airport gingen 123 vluchten niet door. Een kleine tachtig procent van de operaties kon wel uitgevoerd worden. Daarnaast zijn op Fuzhou Changle International Airport (Fujian) 93 vluchten geschrapt. Daar kon een kleine 75 procent van de operaties wel gewoon doorgaan.