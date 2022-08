Domper Schiphol in aanloop naar herfst

Schiphol zet de maximum reizigersaantallen in september en oktober voort. Rotterdam The Hague Airport kan in die maanden echter geen doorslaggevende rol spelen.

“We zitten aan onze taks tot eind september, alle slots zijn ingevuld”, verklaart een woordvoerder van de Zuid-Hollandse luchthaven tegenover Omroep West. Ook de luchtvaartmaatschappijen ondervinden hinder van dit besluit. Een aantal week deze zomer uit naar Rotterdam The Hague Airport om zoveel mogelijk operaties alsnog uit te kunnen voeren. Onder meer Corendon verplaatste 150 vluchten vanaf Schiphol naar het vliegveld in Zuid-Holland, evenals TUI en Royal Air Maroc. Vooralsnog is weinig duidelijk over de alternatieven die maatschappijen zullen bedenken.

Groningen Airport Eelde redder in nood?

Mogelijk kan Groningen Airport Eelde een rol van betekenis spelen. De luchthaven geeft aan per dag tien vluchten over te kunnen nemen. “Hier zijn geen wachtrijen. Zelfs als je een halfuur van tevoren komt, kan je waarschijnlijk nog wel mee met de vlucht”, licht Meiltje de Groot, directeur van het vliegveld, toe bij RTV Drenthe. Hoe die Schiphol-vluchten uiteindelijk eventueel verdeeld worden onder maatschappijen, is nog niet bekend. “We willen met z’n allen weer de wereld ontdekken, waardoor er een enorme vraag is naar vluchten. Dan is het jammer dat we als sector niet in staat zijn goed aan die vraag te voldoen.”

Maximumaantallen zetten zich voort

In september geldt op Schiphol een maximum van 67.500 vertrekkende passagiers per dag; in oktober verwelkomt het vliegveld er tweeduizend meer. In die laatste maand valt de herfstvakantie. Schiphol laat weten dat in beide maanden 3.500 reizigers te veel worden verwacht. Dat overschot ligt aanzienlijk lager dan tijdens de zomervakantie. In juli verwachtte het grootste vliegveld van Nederland per dag 13.500 reizigers te veel ten opzichte van de capaciteit van de beveiliging. Een maand later mocht hetzelfde aantal vluchten als in september vanaf Schiphol vertrekken.