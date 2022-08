Verenigde Staten willen 747 in beslag nemen

De VS wil de Boeing 747-300M van Emtrasur Cargo uit Venezuela in beslag nemen. De Jumbojet is het enige vliegtuig van de maatschappij.

Dat liet het Amerikaanse ministerie van Justitie dinsdag weten. Terwijl Argentinië vreest dat de Jumbojet gevlogen werd door mensen met mogelijke terreurbanden, stelt de VS juist dat de Amerikaanse exportwetten overtreden zijn. Het 36 jaar oude toestel, met registratie YV3531, zou zonder toestemming overgedragen zijn door Mahan Air, een Iraanse luchtvaartmaatschappij. ‘Zoals in het inbeslagnemingsbevel wordt beweerd, heeft Mahan Air in of rond oktober 2021 de Temporary Denial Order en de Amerikaanse exportcontrolewetten geschonden toen de Boeing zonder toestemming van de Amerikaanse regering werd overgedragen aan Emtrasur’, licht het ministerie van Justitie toe.

Ontdekking 747-300M

De VS ontdekte het voorval nadat de 747 in juni landde in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires. De bedoeling was dat de machine twee dagen later weer zou vertrekken, maar de autoriteiten hielden het aan de grond in verband met zorgen over de negentien mensen die op dat moment aan boord waren. De gezagvoerder werd al snel geïdentificeerd als ex-commandant van de Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC) en aandeelhouder van de Iraanse luchtvaartmaatschappij Qeshm Air. Toen het vliegtuig verder werd doorzocht, trof men een vluchtlogboek aan waarin de overdracht aan Emtrasur gedocumenteerd stond. Het ging onder meer om een vlucht in april naar Teheran, een vlucht in mei naar Paraguay om sigaretten op te halen en tussenstops in Mexico en Venezuela alvorens de 747 landde in Buenos Aires. De negentien inzittenden werden allemaal aangehouden, maar de Argentijnse rechtbank liet er twaalf vrij. De resterende zeven, onder wie de gezagvoerder, zitten nog vast.

Amerikaanse wetgeving

Het vliegtuig werd in de jaren tachtig geproduceerd in de Boeing-fabriek in Everett. Daarom valt de 747 onder Amerikaanse wetgeving. “Aanvullende overtredingen van de Amerikaanse exportwetgeving vonden plaats tussen februari en mei 2022 toen EMTRASUR het vliegtuig opnieuw exporteerde tussen Caracas, Venezuela; Teheran, Iran; en Moskou, Rusland, zonder toestemming van de Amerikaanse overheid”, vervolgt het ministerie.