KLM annuleert op één na meeste vluchten ter wereld

Na Virgin Australia annuleert KLM ten opzichte van vergelijkbare maatschappijen de meeste vluchten ter wereld, zo meldt Bloomberg.

KLM

In totaal werden negentien gerenommeerde luchtvaartmaatschappijen meegenomen in het onderzoek, waarbij is gekeken naar de cijfers van de afgelopen drie maanden. In die periode heeft KLM 5,8 procent van haar vluchten geannuleerd, wat voor een groot deel te wijten is aan de personeelstekorten en de capaciteitsbeperking op Schiphol.

Onderzoek

Omdat er slechts negentien maatschappijen zijn meegenomen in het onderzoek zijn de cijfers niet geheel correct. Kleine maatschappijen hebben vaak een veel grotere hoeveelheid annuleringen, net als maatschappijen buiten de westerse wereld. Opmerkelijk is dat de cijfers van Chinese maatschappijen, ondanks hun grootte en status, ontbreken.

Tekorten

KLM is niet de enige maatschappij in de lijst die vanwege personeelstekorten vluchten moest annuleren. Een gebrek aan gekwalificeerd personeel, verspreid over alle delen van de luchtvaartindustrie, wordt genoemd als de voornaamste oorzaak voor de in het onderzoek genoemde bedrijven.