Kritiek op luchtvaartmaatschappijen: ‘Slechte zaak’

Meiltje de Groot, directeur van Groningen Airport Eelde, zegt dat luchtvaartmaatschappijen meer moeten toegeven naar aanleiding van de chaos op Schiphol.

Dick Benschop, CEO van de grootste luchthaven van Nederland, kondigde halverwege juni aan dat Schiphol in juli en augustus een maximum stelt aan het aantal vertrekkende passagiers per dag. In september en oktober stelt Schiphol opnieuw een limiet. In die eerste maand verwelkomt de luchthaven maximaal 67.500 per dag, terwijl dat aantal een maand later tweeduizend hoger ligt. Vervolgens ging de slotcoördinator met de airlines rond de tafel, die hun plannen voor de zomer gedeeltelijk moesten omgooien. Toch gingen maatschappijen niet in op het aanbod een aantal vluchten naar het noorden te verplaatsen, tot ongenoegen van De Groot. ‘Het kost hen extra geld en inspanningen om die vluchten hier naartoe te halen. Zo heeft Corendon 1.500 vluchten geschrapt, omdat ze zeggen dat ze niet op vliegvelden terecht kunnen. Ik vind dat een slechte zaak’, zei de directeur bij Radio Noord.

‘Richt je op je klant, richt je op de Nederlandse passagier die, ook straks in de herfstvakantie, vanuit Nederland op vakantie wil. Rotterdam en Eindhoven zitten vol, maar Maastricht en ook Groningen hebben nog ruimte’, roept ze luchtvaartmaatschappijen op. ‘Zorg er nou in eerste instantie voor dat Nederlandse vakantiegangers niet via Luik of Düsseldorf hoeven te vliegen, maar gewoon vanuit Nederland. Over wie die rekening gaat betalen kunnen we het dan later nog wel hebben.’