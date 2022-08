KLM 737 arriveert met open bagageluik | Video

Een Boeing 737-700 van KLM, met registratie PH-BGT, vloog dinsdag vanaf Leeds (Verenigd Koninkrijk) met een open bagageluik naar Schiphol.

De machine vertrok kort voor twaalf uur lokale tijd, iets meer dan een uur later dan aanvankelijk de bedoeling was, richting Amsterdam. Tijdens het vertrek was er niets aan de hand, maar een woordvoerder van KLM stelt dat het luik gedurende de vlucht gedeeltelijk naar binnen is gedrukt. Dit gebeurde boven de Noordzee. Het ingeklapte luik werd volgens KLM veroorzaakt door een technisch mankement. Verdere details daarover zijn niet bekend. De 737 landde uiteindelijk om 13:45 uur veilig op Schiphol. ‘Passagiers en crew zijn niet in gevaar geweest. Er is ook geen risico geweest op het eruit vallen van vracht of koffers’, aldus de woordvoerder van KLM tegenover De Telegraaf.

"Dat is wel bizar, dat heb ik nog nooit gezien!" – Terwijl de hele wereld naar de Taiwan-vlucht van Nancy Pelosi keek, arriveerde de PH-BGT van @KLM met een open bagageluik pic.twitter.com/8ARqRK98CP — Menno Swart (@MennoSwart) August 2, 2022

KLM komt met reactie op video

KLM reageert daarmee op een video die dinsdag op social media verscheen. Daarop is te zien hoe een 737 na aankomst naar de gate taxiet. ‘Dit is apart, het bagageluik van de kist is open. Hoe kan dat?’, valt op de achtergrond te horen. Een andere grondmedewerker filmt eveneens dat het vliegtuig met het open luik bij de luchtbrug arriveert. Verder is te zien dat het luik aan de rechtervoorzijde ietwat naar binnen gekanteld is en het daardoor deels open is.