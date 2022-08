Luchtverkeersleiding: piloot sprong uit vliegtuig

Een 23-jarige piloot in opleiding viel afgelopen week uit een vliegtuig. Te midden van veel onduidelijkheid over de oorzaak van de val bevestigen luchtverkeersleiders in een gespreksopname dat de man uit het toestel sprong.

De luchtverkeersleiders gaven in een oproep aan de alarmcentrale aan dat de man uit de CASA CN-12 Aviocar sprong na de confrontatie met een technisch mankement. In het gesprek is te horen dat de verkeersleiding aangeeft dat het vliegtuig op weg was naar Raleigh Durham International Airport om een noodlanding te maken. ‘Dit is de luchthaven. We hebben een piloot die op weg was naar het vliegveld. Zijn copiloot (de 23-jarige, red.) is uit het toestel gesprongen. Hij kwam op de grond terecht en hier zijn de coördinaten’, zegt iemand van de Federal Aviation Administration (FAA) in het gesprek. De vlieger in opleiding verliet de machine zonder parachute. ‘Dus hij kan op de grond terecht zijn gekomen’, gaat het gesprek verder. ‘Dit is het gekste waar ik ooit mee te maken heb gehad. Ik bedoel, ik weet zeker dat deze piloot hard neergekomen is. Ik heb geen idee. Hij zei letterlijk: “mijn piloot is er net uitgesprongen”.’

Man valt één kilometer naar beneden

De jonge piloot in opleiding vloog samen met een andere vlieger boven North Carolina toen het rechterwiel van de machine eraf viel. Daarover werd de luchtverkeersleiding op de hoogte gesteld waarna pogingen gedaan werden om een veilige landing te maken. Te midden van de chaos bleek de leerling-vlieger uit het vliegtuig te zijn gesprongen en ruim één kilometer te zijn gevallen. De man kwam terecht in een achtertuin in de stad Fuquay-Varina en werd daar later aangetroffen. De andere piloot was, ondanks verwondingen die hij opgelopen had, nog wel in staat het toestel te landen. Uit de eerste informatie van de National Transportation Safety Board (NTSB) blijkt dat het landingsgestel en de romp forse schade hebben opgelopen. Verder is nog veel onduidelijk over het incident.