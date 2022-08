Meer kapers in de race voor Atlas Air

Atlas Air krijgt binnenkort waarschijnlijk een nieuwe eigenaar. Wegens interesse van meerdere partijen is het echter de vraag wie zeggenschap over de luchtvaartmaatschappij krijgt.

Apollo Global Management lijkt de beste papieren te hebben. Dit is een investeringsmaatschappij met circa 500 miljard euro in beheer. Deze kocht in 2018 al Sun Country op en nam belangen in Swissport en Aeromexico. De gesprekken met Atlas Air Worldwide Holdings zouden in een “gevorderd stadium” zijn. “Een deal zou snel kunnen komen, ervan uitgaande dat de gesprekken niet uit elkaar vallen”, laat een anonieme ingewijde weten aan Wall Street Journal.

Bedreiging voor Apollo Global Management

Echter, er zijn meer kapers op de kust. Naar verluidt komt ook Amazon met een bod. In 2016 tekende Amazon al een deal waarin stond dat Atlas Air levert voor de e-commercegigant. Daardoor ontving zij twintig Boeing 767-300 freighters op een wet-lease basis. Tevens kreeg de e-commercegigant het recht twintig procent aandelen van Atlas Air te kopen. Hierdoor was zij niet alleen een klant, maar ook aandeelhouder.

Meerdere kansen

De speculaties over de mogelijk nieuwe eigenaren van Atlas Air zorgen ervoor dat de aandelenkoers stijgt. In het eerste kwartaal van dit jaar rapporteerde de luchtvaartmaatschappij, die vooral bekend staat om haar Boeing 747’s, maar daarnaast ook nog beschikt over acht 737’s, circa twintig 767’s en een 777, een nettowinst van 81,5 miljoen dollar. De omzet bedroeg één miljard dollar. “Atlas blijft de waarde van luchtvracht aantonen als belangrijk onderdeel van het wereldwijde supply chain management (integraal ketenbeheer, red). We zien dat de vraag van klanten verschuift naar de lange termijn, evenals meer vraag naar speciale vliegtuigen van Atlas Air”, aldus John Dietrich, Chief Executive Officer van Atlas Air. Vrijdag maakt Atlas Air haar financiële resultaten van het tweede kwartaal bekend.