Nog meer A350’s voor neus Aeroflot weggekaapt

Turkish Airlines heeft opnieuw twee Airbus A350’s ingelijfd Deze waren wederom in eerste instantie bestemd voor Aeroflot.

Het gaat om de TC-LGK en TC-LGL. Die eerste vertrok 11:45 uur vanuit Toulouse op weg naar Istanbul. Na een vlucht van drie uur landde het toestel daar. Twintig minuten eerder vertrok het tweede. Met deze beide machines komt het aantal A350’s van Turkish Airlines uit op elf. Vier daarvan waren oorspronkelijk bestemd voor Aeroflot. Hierna volgen nog twee toestellen die eerst gereserveerd waren voor de Russische luchtvaartmaatschappij. Wanneer de TC-LGK en TC-LGL in dienst treden, is volgens Simple Flying nog niet bekend.

Niet eerste A350

Begin vorige maand ontving Turkish Airlines de eerste twee A350’s die eigenlijk in Rusland in dienst hadden moeten treden. Het ging om de TC-LGI en de TC-LGJ. Die tweede vloog als eerste over vanuit Toulouse op weg naar Istanbul. Een dag later arriveerde de TC-LGI. Op de sociale media gingen afbeeldingen rond van dat toestel. Dit had nog niet het volledige jasje van Turkish Airlines. Normaal gesproken is de onderkant van de machine grijs, de romp wit en de staart rood. Echter, op de foto’s is te zien dat de staart en motoren nog voorzien waren van de kleuren van Aeroflot: grijze onderkant, blauwe motoren en een blauwe staart.

Sancties tegen Rusland

Als vergelding op de oorlog in Oekraïne zijn deze orders gecanceld. Leasebedrijven kregen niet alleen te maken met het annuleren van bestellingen, ook moesten zij hun overeenkomsten met luchtvaartmaatschappijen uit Rusland opzeggen. Dat is een forse ingreep, omdat zij voornamelijk gebruik maken van gehuurde toestellen. Echter, Rusland eigende de vliegtuigen toe waardoor het voor leasebedrijven lastig werd die terug te krijgen.

Russische airlines mogen bovendien niet meer door westerse luchtruimen vliegen en zijn op een groot aantal (Europese) luchthavens evenmin nog welkom. Andersom mogen maatschappijen uit landen die sancties oplegden niet meer door het Russische luchtruim vliegen. Omdat toestellen een omweg moeten vliegen om Aziatische bestemmingen te bereiken, neemt de vliegtijd toe.