Bijzondere vliegtuigen naar Aviodrome

Het Aviodrome mag eind deze maand een aantal unieke toestellen verwelkomen.

In het weekend van 20 en 21 augustus staat het Aviodrome in het teken van de Fly-in: Rescue Heroes. Speciaal voor het evenement komt er een aantal helikopters langs op het vliegveld van Lelystad. Zo zijn er een ambulancehelikopter van de ANWB Medical Air Assistance en een politiehelikopter te bewonderen. Op zaterdag komt bovendien een Chinook-transporthelikopter van Defensie langs met een zogeheten ‘bambi bucket’. Met de waterzak kan 7.600 liter water worden meegenomen om bosbranden te blussen.

Verder brengt ook de in de jaren 50 ontworpen Aérospatiale Alouette III een bezoek aan het luchtvaartmuseum. ‘Deze helikopter heeft een bijzondere historie, want deze heeft meerdere missies gevlogen en de kogelgaten zijn nog altijd zichtbaar in de romp. Daarnaast werd deze helikopter jarenlang ingezet voor het koninklijk huis, destijds met name voor koningin Beatrix. Tijdens dit weekend mogen bezoekers de helikopter zowel van buiten als binnen bekijken’, vertelt manager Coen Hoozemans.

Fokker Four

Daarnaast viert de Stichting Fokker Four op 31 augustus haar jubileum bij het Aviodrome, dat een jaar geleden zelf een bijzondere mijlpaal mocht vieren. De stichting, die als doel heeft om een vloot van vier historische Fokker S-11 ‘Instructor’-vliegtuigen in de lucht te houden, bestaat dit jaar veertig jaar. ‘Tijdens het seizoen vliegen de S-11’s bijna iedere week vanuit ons park. Het blijft bijzonder om de vliegbewegingen met deze oude door Fokker gebouwde lesvliegtuigen aan bezoekers te kunnen tonen. Het maakt ons als luchtvaartmuseum uniek in Nederland doordat we niet alleen historische vliegtuigen tentoonstellen, maar bezoekers ook de kans bieden om vliegende historische kisten van dichtbij te zien taxiën, opstijgen en landen’, aldus Hoozemans.

Bij het Aviodrome wordt dan ook uitgekeken naar de laatste dag van deze zomermaand. ‘Ik ben trots dat Fokker Four veertig jaar bestaat en dat ze haar jubileum bij ons komt vieren, waarbij die dag veel verschillende historische vliegtuigen een bezoek komen brengen.’ Daarmee doelt Hoozemans op de komst van onder meer de Fokker D.VII, een van de bekendste jachtvliegtuigen uit de Eerste Wereldoorlog. Verder zullen ook een Ryan PT-22 uit 1941, een Douglas DC-3 en twee P-51 Mustangs te zien zijn.

Vier Fokker S-11 Instructors van Fokker Four © Leonard van den Broek

De toegang tot beide evenementen is inbegrepen bij de reguliere entreetickets voor het Aviodrome.