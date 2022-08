KLM komt met opvallende winterbestemming

KLM vliegt deze winter rechtstreeks naar Rovaniemi, in het noorden van Finland.

De lijndienst vanuit Amsterdam wordt van zaterdag 3 december 2022 tot en met 25 maart 2023 eenmaal per week uitgevoerd met een Boeing 737-800. Rovaniemi is de tweede Finse bestemming in het netwerk van KLM. Met de verbinding zegt KLM in te willen spelen op de vraag naar avontuurlijke winterreizen naar Lapland.

De stad Rovaniemi is het bestuurlijke centrum van Lapland, en daardoor de poort van de regio voor winterse toeristen. Ten noorden van de stad kunnen reizigers zich uitleven in uitgestrekte en ruige natuur, bijvoorbeeld een ritje op de sneeuwscooter of een huskysafari. In de stad zelf is de residentie van de Kerstman in het Santa Park te bezoeken. Afgelopen winter bediende KLM’s dochtermaatschappij Transavia overigens dezelfde route, in samenwerking met Voigt Travel. Het is nog niet duidelijk of de prijsvechter dat dit winterseizoen opnieuw zal doen.