Goed nieuws voor grondpersoneel Lufthansa

Lufthansa en vakbond Verdi hebben donderdag overeenstemming bereikt over een nieuwe loonovereenkomst voor het grondpersoneel van Lufthansa.

De ongeveer 20.000 grondmedewerkers krijgen per direct een loonsverhoging van minstens 200 euro per maand. Dat wordt gevolgd door een tweede verhoging van 2,5 procent, of minimaal 125 euro, in januari 2023. Later dat jaar volgt nog een toename van 2,5 procent. De looptijd van de nieuwe cao is achttien maanden en eindigt op 31 december 2023.

‘We hebben grote salarisverhogingen afgesproken. Het was voor ons belangrijk om rekening te houden met de lagere en middeninkomensgroepen. Op deze manier komen we tegemoet aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid voor onze medewerkers en zorgen we voor onze aantrekkelijkheid als werkgever’, zegt Lufthansa-topman Michael Niggemann.

Plaatsvervangend Verdi-voorzitter en onderhandelaar Christine Behle laat het volgende los over de overeenkomst: ‘Dit is een mooi resultaat, wat neerkomt op een maandelijkse verhoging van minimaal 377 euro tot 498 euro voor alle werknemersgroepen. Het resultaat is inclusief inflatiecompensatie en een extra reële loonsverhoging. Het was voor ons belangrijk om dit evenwicht te bereiken om de werknemers te beschermen in deze economisch moeilijke situatie. Dat is gelukt.’ Ze benadrukt ook dat de verhogingen niet resultaatgericht zijn, zoals Lufthansa oorspronkelijk had beoogd.

Een week eerder staakte het grondpersoneel nog. Lufthansa was toen genoodzaakt om ongeveer duizend vluchten vanuit Frankfurt en München te schrappen. Deze staking had gevolgen voor ongeveer 134.000 passagiers.

Piloten

Lufthansa moet nu een oplossing zoeken voor het cockpitpersoneel om een nieuwe staking te voorkomen. De piloten gaven aan het niet eens te zijn met het huidige salaris en over te gaan tot actie als Lufthansa de eisen die zij hebben gesteld negeert. Met het oog op de lopende onderhandelingen bevestigde Niggemann nogmaals de bereidheid van het Lufthansa-management om tot een overeenstemming te komen.