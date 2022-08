JetBlue gestart met trans-Atlantische vluchten vanuit Boston

De Amerikaanse maatschappij JetBlue is gestart met haar eerste trans-Atlantische route vanuit Boston.

Londen is de eerste stad die door de Amerikaanse maatschappij wordt verbonden met Boston. JetBlue vliegt al langer tussen New York en Londen Gatwick en Heathrow, maar hoopt met de nieuwe verbinding naar Boston meer overstappende reizigers aan te kunnen trekken. Boston is een van de belangrijkste hubs van JetBlue waardoor passagiers eenvoudig door kunnen reizen naar andere Amerikaanse steden.

Amsterdam

In de nabije toekomst wil JetBlue ook Amsterdam gaan bedienen vanuit haar hubs aan de oostkust. In 2019 leek de aankondiging van een route naar Nederland erg dichtbij, maar bleef deze uit vanwege de pandemie. Nu er geen reisrestricties meer zijn tussen Europa en de Verenigde Staten is het aannemelijk dat er weer serieus wordt gezocht naar bruikbare slots op Schiphol.

Oostkust

Hoewel JetBlue prominent aanwezig is in het oosten van de Verenigde Staten, heeft de maatschappij problemen met groeien in het westen van het land. Ondanks de intentie om verder uit te breiden in staten als Californië wordt dat door slot restricties op grote vliegvelden en sterke concurrentie van maatschappijen als Southwest Airlines bemoeilijkt. Om verder uit te kunnen breiden heeft JetBlue haar zinnen gezet op budgetvlieger Spirit, dat over een grote hoeveelheid slots beschikt in Los Angeles, Las Vegas en Oakland. Vanuit Europa zullen deze bestemmingen echter niet rechtstreeks bediend gaan worden, aangezien de maatschappij momenteel niet over toestellen beschikt met voldoende vliegbereik.