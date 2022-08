Verdrietig om de Hercules en mooie verhalen over de USAF | Podcast

En toen stond Cristian Schrik voor de deur met prachtige verhalen over zijn verblijf bij de USAF. We zeggen nog een keer iets over de downhall van Boeing. Verheugen ons op de komst van de C390, al moet daar de C-130 Hercules voor wijken en dat is toch een beetje jammer… We zagen ook een stukke NH90, maar die had het gewoon te warm…

De podcast die niet altijd to the point is of blijft, die vaak ergens over gaat maar regelmatig ook niet, die soms de kant èn de wal raakt, en soms ook beide en geregeld geen van beide, en die u thuisbezorgd wordt door airshow-commentator Goot en stukjesschrijver Goof, in afwachting van uw commentaar via [email protected].

