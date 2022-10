Drones van Iraanse makelij slaan toe nabij Kiev

Tientallen brandweerlieden haastten zich woensdag om branden te blussen in een stad in de buurt van de Oekraïense hoofdstad Kiev. Dit na meerdere aanvallen door ‘karmikaze-drones’ die volgens lokale functionarissen door Iran zijn gemaakt.

Zes drones raakten in de nacht een gebouw in Bila Tserkva, ongeveer 75 km ten zuiden van de hoofdstad, aldus Oleksiy Kuleba, de gouverneur van de regio Kiev. Oekraïne meldde de afgelopen drie weken een golf van Russische aanvallen met door Iran gemaakte Shahed-136-drones, maar de aanval op Bila Tserkva was verreweg het dichtst bij Kiev. Iran ontkent de levering van de drones aan Rusland, terwijl het Kremlin geen commentaar gaf.

“Er was een brullend geluid, een doordringend geluid. Ik hoorde de eerste slag, de tweede die ik zag en hoorde. Er was een brul en toen ‘boem’ gevolgd door een explosie”, aldus de 80-jarige Volodymyr, die aan de overkant woont. Andere bewoners vertelden Reuters dat ze vier explosies snel achter elkaar hoorden, gevolgd door nog eens twee meer dan een uur later. Oekraïense troepen lijken overvallen te zijn door de drones, waarvan Kiev zegt dat Moskou deze in september op het slagveld begon te gebruiken.

De Oekraïense luchtmachtwoordvoerder Yuriy Ihnat zei woensdag op televisie dat de drones werden gelanceerd vanuit bezette gebieden in het zuiden van Oekraïne en dat nog zes drones waren neergeschoten voordat ze hun doel bereikten. “Dit is een nieuwe dreiging voor alle defensietroepen (van Oekraïne), en we moeten alle beschikbare middelen gebruiken om te proberen deze tegen te gaan”, zei hij en vergeleek de kleine drone met een projectiel. De aanvallen lieten de lokale bevolking in Bila Tserkva geschokt achter. “Het gaat mij te boven wat die Russen denken. Ik weet niet wanneer we erin zullen slagen hen van ons grondgebied te verjagen”, vertelde de 74-jarige Lyudmyla Rachevska. Hij sprak over “tranen hartenpijn voor mijn Oekraïne” Dat was alles wat hij erover kon zeggen, stelde hij.

Meer over de Iraanse drones is te zien in het onderstaande filmpje. Bron: military tube today via: YouTube