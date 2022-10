Lijnvluchten met een presidentieel toestel in Mexico

De links-nationalistische president van Mexico, Andrés Manuel López Obrador, heeft besloten de presidentiële Boeing 787 Dreamliner commercieel te gaan inzetten voor passagiersvluchten. Deze worden uitgevoerd door een nieuwe nationale luchtvaartmaatschappij onder auspiciën van het leger.

De president vertrouwde de strijdkrachten al een verscheidenheid aan taken toe, variërend van het bewaken van federale wetshandhaving tot de bouw van luchthavens, en van de distributie van vaccins tot het planten van bomen voor bosbouwprogramma’s Nu komt daar een extra taak bij: de exploitatie van een nieuwe nationale luchtvaartmaatschappij. Eerder wilde hij de regeringsvliegtuigen verkopen maar daar ziet hij nu schijnbaar toch van af.

Nieuw Mexicana

Naast tien geleasede vliegtuigen worden ook de presidentiële ingezet bij het bedrijf dat Mexicana moet gaan heten. In wezen moet het de wederopstanding worden van een eerdere staatsluchtvaartmaatschappij die in 2010 failliet ging. Mexicana, opgericht in 1921, was niet alleen een traditionele luchtvaartmaatschappij, maar ook een redelijk grote. Ten tijde van de shutdown in 2010 bestond de vloot uit ongeveer 65 vliegtuigen: Airbus A318/319/ 320’s voor de korte- en middellangeafstandsroutes en Airbus A330 en Boeing 767’s voor langeafstandsvluchten. De president acht een start van het nieuwe Mexicana in 2023 “zeer waarschijnlijk”, meldt persbureau AP.

Geen succes in Bolivia

Mexico is niet het eerste land waar het leger een nationale luchtvaartmaatschappij zou moeten runnen. In Bolivia vloog TAM Transporte Aéreo Militar op binnenlandse routes. Op een gegeven moment concurreerde de staatsluchtvaartmaatschappij, die een haast museale vloot exploiteerde, ook met particuliere aanbieders op drukke routes. Inmiddels bestaat de luchtvaartmaatschappij niet meer. In 2018 werden de activiteiten gestopt maar begin 2019 kwam de goedkeuring om de vluchtactiviteiten te hervatten. Het lukte echter niet om een exploitatievergunning van de Aviation Authority te verkrijgen. Dat leidde ertoe dat TAM sinds 23 september 2019 inactief is.