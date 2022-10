Noorse prijsvechter schrapt helft dienstregeling

De Noorse prijsvechter Flyr heeft aangekondigd deze winter de helft van haar vluchten te schrappen. Diverse routes zijn, door de hoge brandstofkosten, niet meer rendabel voor de maatschappij in het laagseizoen.

Hoewel het gebruikelijk is voor vakantievliegers om minder vluchten uit te voeren in het laagseizoen, is een halvering van het vluchtschema opmerkelijk. Volgens de maatschappij worden de vluchten in het voorjaar weer hervat.

Het is onbekend of Flyr een deel van haar vloot deze winter elders inzet. Diverse Europese maatschappijen, waaronder Transavia, verhuren in het laagseizoen aan maatschappijen in zuidoost-Azië of Zuid-Afrika.

Naast het schrappen van vluchten wordt ook een deel van het personeel op non-actief gezet. De maatschappij hoopt op die manier de kosten te drukken en in het voorjaar geen last te hebben van een personeelstekort. Het is onbekend hoe veel werknemers Flyr deze winter op de bank laat zitten.