Piloten niet eens met Boeing over 737 MAX

Boeing probeert een noodzakelijke verandering in de cockpit van nieuwere 737 MAX-toestellen te voorkomen. Volgens de fabrikant zou de aanpassing piloten in verwarring brengen, maar die zijn het niet eens met de uitspraak.

Een nieuwe wet stelt nieuwe veiligheidsvoorschriften voor alle vliegtuigen die na 31 december 2022 zijn gecertificeerd. Concreet betekent dit dat vliegtuigfabrikanten nieuwe systemen in de cockpit moeten installeren die de bemanning in staat stelt om akoestische en visuele waarschuwingen zo goed mogelijk te onderscheiden en daardoor onjuiste waarschuwingen te onderdrukken.

Boeing moet door de nieuwe wet de cockpit van de 737 MAX 7 en 10 aanpassen wat veel tijd en geld kost. In het Amerikaanse parlement worden al voorbereidingen getroffen om de fabrikant uitstel van de deadline te verlenen. Volgens Boeing is het uiteindelijk veiliger om geen veranderingen door te voeren. Anders kan het verwarring opleveren bij piloten die met de verschillende versies van de MAX en de vorige generatie 737’s vliegen. Volgens vliegers die met beide toestellen vliegen is dat onzin.

Edward Sicher, voorzitter van de Pilots’ Union of American Airlines, zegt dat ze tegen elke verlenging van de vrijstelling zijn en ondersteunen de bewering van Boeing dat piloten in de war kunnen raken door de aanpassing niet. ’Boeing moet doorgaan met het installeren van geavanceerde waarschuwingssystemen op de vliegtuigen om juist verwarring bij piloten tijdens complexe, samengestelde systeemstoringen te verminderen.’ Als reden voor de verandering wordt ook gegeven dat de piloten die betrokken waren bij de 737 MAX crashes verward raakten door een reeks afleidende en tegenstrijdige waarschuwingen. Volgens Sicher zal de verandering Boeing ook helpen het vertrouwen van het publiek te herstellen.

737 MAX 10



Als de piloten gelijk krijgen is het nog onduidelijk wat er gaat gebeuren met de 737 MAX 10. Boeing-CEO David Calhoun dacht er eerder al hardop over na om van het model af te stappen als de aanvullende eisen van toepassing zijn. Volgens lobbyisten van Boeing heeft een uitval van de MAX 10 veel gevolgen, met name banenverlies. Boeing telt op dit moment ongeveer 640 bestellingen voor het type. Hoewel de fabrikant een deel van de bestellingen kan omzetten in de kleinere MAX 9, loopt het bedrijf het risico veel bestellingen helemaal te verliezen.