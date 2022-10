Dit is het nieuwe KLM-huisje

KLM viert vandaag haar 103e verjaardag en daar hoort traditiegetrouw de onthulling van een nieuw huisje bij. Waar huisje nummer 102 in Amsterdam stond is de eer dit jaar aan Aruba.

Bijna negentig jaar geleden vloog KLM voor het eerst naar Aruba. Dichtbij de plek waar het eerste KLM-blauwe toestel landde staat het huis van de familie Ecury, dat tegenwoordig onderdeel is van het Nationaal Archeologisch Museum van Aruba. De familie leverde een grote bijdrage aan de ontwikkeling van de bijna honderdjarige luchtvaart op het eiland. CEO Marjan Rintel overhandigde het eerste huisje vrijdag aan waarnemend Gouverneur Agustin Vrolijk en de familie. ‘Ik weet niet of KLM’ers bij de start in 1919 hadden kunnen bedenken dat 103 jaar later de verjaardag van KLM nog steeds zou worden gevierd’, zei de president-directeur. ‘Dit keer zelfs op het prachtige Aruba, waar we al bijna vijftig jaar naartoe vliegen en waar we vandaag met elkaar de start van honderd jaar luchtvaart op het eiland vieren.’

Het huis staat in Oranjestad en werd gebouwd in 1929. Hier woonde het gezin Ecury, dat sociaal en zakelijk groot aanzien genoot. Hun zoon Nicasio ‘Dundun’ Ecury bouwde vanuit hier zijn zakenimperium uit en speelde een belangrijke rol in de ontwikkeling van de luchtvaart op het eiland. Zijn zoon Boy Ecury ging studeren in Nederland en groeide uit tot een verzetsheld tijdens de Tweede Wereldoorlog. In 1944 werd hij verraden en gefusilleerd. Sinds 2009 is het huis onderdeel van het Nationaal Archeologisch Museum van Aruba. Middelpunt van het museum is het gebouw uit 1929 met een façade met klassieke elementen, Caribische peperkoekdetails en lokale decoratieve elementen. De architect, Dada Picus, creëerde op een unieke en statige manier een harmonieus geheel.

© KLM

‘We hebben als KLM in de afgelopen eeuw veel hoogte- en dieptepunten meegemaakt. We zijn onze verjaardag op 7 oktober altijd blijven vieren, omdat daar reden toe is: KLM is een prachtig bedrijf, dat Nederland met de wereld verbindt. Daar mogen we trots op zijn’, aldus Rintel. Gouverneur Vrolijk: ‘Ik feliciteer KLM met haar honderdderde verjaardag. We zijn enorm trots op ons cultureel erfgoed en voelen ons daarom zeer vereerd dat dit iconische herenhuis, het Ecury-complex, is gekozen als het volgende miniatuurhuis van KLM. We zijn zeer vereerd dat het culturele erfgoed van Aruba nu wereldwijd naar alle KLM-bestemmingen zal reizen.’

Ook Joost Meijs, CEO van de internationale luchthaven van het eiland, is enthousiast: ‘Onze viering van 100 jaar luchtvaart op Aruba in 2023 kon niet beter worden gestart dan met dit geschenk van KLM – het toevoegen van een Arubaans miniatuurhuis aan hun collectie. Dit huis markeert het 103-jarig jubileum van KLM en loopt prachtig vooruit op de 100-jarige viering van de luchtvaart op Aruba, die we volgend jaar (2023) met de hele gemeenschap zullen vieren. We zijn erg trots op de keuze die is gemaakt voor het Ecury Huisje als een van Aruba’s meest gekoesterde erfgoedsites. Dit huis zal een Arubaans tintje geven aan de grote collectie miniatuurhuisjes van KLM, het belang van ons cultureel erfgoed beschermen en promoten en als zodanig bijdragen aan het culturele doel van duurzame ontwikkeling voor het eiland.’