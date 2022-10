Koning brengt bezoek aan luchtmacht in Eindhoven

Koning Willem-Alexander bracht eerder deze week een werkbezoek aan de Koninklijke Luchtmacht op vliegbasis Eindhoven.

De koning ging woensdag op bezoek bij de Multinational MRTT Unit, een samenwerkingsverband tussen Nederland, België, Duitsland, Luxemburg, Noorwegen en Tsjechië dat een NAVO-vloot van tankvliegtuigen opereert. Hij nam een kijkje bij de A330 MRTT-tankervliegtuigen van de luchtmacht en vloog zelf mee met een air-to-air-tanktraining boven de Noordzee. Bij de oefening werden drie F-16’s, drie F-35’s en twee Eurofighters in de lucht voorzien van kerosine. De vorst zat gedurende de training in de cockpit en keek mee hoe de gevechtsvliegtuigen kilometers hoog werden bijgetankt.

Onlangs nam het samenwerkingsverband, waarvan het hoofdkwartier op Eindhoven is gevestigd, de laatste van een reeks van negen tankvliegtuigen in ontvangst. De koning sprak tijdens het bezoek met het personeel van de eenheid. Na afloop van de trainingsvlucht benadrukte hij het belang van dergelijke internationale samenwerking: ‘Het is heel belangrijk dat wij binnen de NAVO deze tank- en transportcapaciteit hebben. Een land als Nederland kan dit niet alleen. Juist door samen te werken met Luxemburg, België, Duitsland, Noorwegen en Tsjechië kunnen we heel goed meerdere vliegtuigen in de lucht houden en optimaal gebruiken.’

