Libië krijgt nieuwe luchtvaartmaatschappij

Libië krijgt een nieuwe luchtvaartmaatschappij dat onder de naam Crown Airlines gaat vliegen. Het bedrijf dat in de nabije toekomst met een Airbus A320 wil opereren heeft nog geen exacte startdatum bekendgemaakt. De Airbus is al wel in de kleuren van Crown Airlines gespoten.

De Ierse leasemaatschappij Avolon zal de in Tripoli gevestigde luchtvaartmaatschappij een Airbus A320 leveren. Het toestel is iets meer dan dertien jaar oud en vloog eerder voor Cathay Dragon. De nieuwe maatschappij is momenteel bezig met het werven van bemanning voor de A320.

Over het businessmodel van de maatschappij is nog niet veel bekend. Tot nu toe is het alleen zeker dat het geen low-cost maatschappij moet worden. Welke bestemmingen door Crown Airlines in de toekomst worden aangevlogen is ook niet bekend.

Libyan Airlines

Naast Crown Airlines heeft Libië nog een luchtvaartmaatschappij genaamd Libyan Airlines. De maatschappij is opgericht in 1964 en is de nationale luchtvaartmaatschappij van het Noord-Afrikaanse land. Volgens luchtvaartdataverzamelaar CH Aviation bezit de onderneming een vloot van tien vliegtuigen, waarvan er momenteel slechts drie actief zijn. Het bedient acht bestemmingen in vijf landen.