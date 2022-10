Loonsverhoging voor beveiligers Schiphol

Schiphol biedt beveiligingsmedewerkers een loonsverhoging van gemiddeld 20% om het aanhoudende personeelstekort op te lossen en te compenseren voor de hoge werkdruk, meldde vakbond FNV donderdag.

Schiphol Airport, de vakbonden en particuliere bedrijven die de beveiligingsmedewerkers van de luchthaven vertegenwoordigen, stemmen in met een aanzienlijke verhoging van de lonen. Schiphol probeert op deze manier meer bewakers aan te trekken en tegelijkertijd te voorkomen dat het personeelstekort op de luchthaven groter wordt. Vanaf november biedt de luchthaven een extra verhoging van 2,50 euro per uur aan, bovenop een toeslag van 1,40 euro per uur die werknemers sinds het einde van de zomervakantie ontvangen.

Deze twee bonussen zorgen samen voor een stijging van veertig procent voor sommige laagbetaalde medewerkers. Volgens de FNV komt de loonsverhoging neer op een verhoging van twintig procent voor werknemers in een hogere loonschaal. Bovendien komen beveiligers in aanmerking voor een extra bonus van 35 procent als hun dienst begint tussen middernacht en 05.30 uur voor alle gewerkte uren tot 06.00 uur. In een verklaring laat Schiphol weten dat de beveiligers nog een loonsverhoging krijgen op basis van de inflatievoorwaarden van hun cao wat per 1 januari geldt.

Tijdens de zomervakantie kreeg het personeel een bonus van 5,25 euro per uur. Dat gebeurde na chaotische rijen bij veiligheidscontroles die maandenlang standhielden. Toen de bonus aan het einde van de zomerperiode verdween, ontstonden er wederom lange rijen wat opnieuw leidde tot grote onvrede bij de medewerkers. De terugkeer van de lange wachtrijen was voor de luchthaven aanleiding om het aantal vertrekkende passagiers tot maart aan te scherpen. Dat besluit zou in december herzien kunnen worden. ‘Schiphol is verheugd over deze loonsverhoging die werken op Schiphol aantrekkelijker maakt voor beveiligingsmedewerkers. In combinatie met betere dienstregelingen en rustruimtes is dit een belangrijke maatregel om het tekort aan beveiligers op de luchthaven op te lossen’, aldus de luchthaven.