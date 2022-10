Toch ontslagvergoeding voor Pieter Elbers

Oud KLM-topman Pieter Elbers heeft recht op een ontslagvergoeding van in totaal 1,3 miljoen euro. Dat staat in het vonnis wat door de rechter aan KLM is opgelegd.

In januari maakte de Raad van Commissarissen van KLM bekend dat na goed overleg is besloten om Pieter Elbers geen derde termijn als topman te benoemen. Als gevolg van het vertrek was het onduidelijk of Elbers recht had op een ontslagvergoeding. De maatschappij ontving te midden van de coronacrisis staatssteun van 3,4 miljard euro. Vanwege de staatssteun mocht KLM geen bonussen uitkeren aan de directie. Om duidelijkheid te scheppen op welke vergoedingen de oud-topman wel recht heeft, is er tussen de twee partijen besloten om naar de rechter te stappen.

Elbers mag volgens de rechter prestatiebonussen van voor de coronacrisis in ontvangst nemen. Het gaat hierbij om de periode tussen 2015 en 2019 toen Elbers ook als topman van KLM fungeerde. Naast de prestatiebonussen moet de maatschappij een ontslagvergoeding van 850 duizend euro uitkeren aan Elbers. Cees ’t Hart van de Raad van Commissarissen van KLM vindt de uitspraak ‘glashelder – KLM zal dus Pieter Elbers betalen waar hij recht op heeft’.

Elbers begon in 1992 bij KLM als Supervisor Vliegtuigbelading. Hierna vervulde hij een aantal managementfuncties in Nederland en in het buitenland (Italië, Griekenland en Japan), waar hij zes jaar werkzaam was. In 2011 trad hij toe tot de statutaire directie van KLM als Chief Operating Officer en in 2014 volgde hij Camiel Eurlings op als CEO. Elbers was als president-directeur zeer geliefd bij het KLM-personeel, ondanks de moeilijke beslissingen die in de loop van de jaren, en met name gedurende de coronacrisis, genomen moesten worden. Inmiddels staat Elbers aan het roer bij de Indiase maatschappij IndiGo.