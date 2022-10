Honderdduizenden gratis vliegtickets naar Hongkong

Hongkong geeft 500.000 vliegtickets weg om het toerisme naar de stad te stimuleren.

Sinds het begin van de coronapandemie en de strenge maatregelen in Hongkong, is de toerismesector op zijn gat komen te liggen. In de eerste acht maanden van dit jaar brachten nog maar 184.000 reizigers een bezoek aan de stad, waar dat er voor de coronacrisis jaarlijks nog 56 miljoen waren. In een poging toeristen terug te lokken gaat de regering honderdduizenden gratis vliegtickets uitdelen. De actie kost omgerekend zo’n 260 miljoen euro. Het plan, dat ook luchtvaartmaatschappijen als Cathay Pacific een steuntje in de rug moet bieden, werd eerder al aangekondigd, maar werd vanwege de strenge reisrestricties op de lange baan geschoven.

Naar verwachting gaat de actie volgend jaar van start. ‘De luchthavenautoriteiten leggen samen met airlines de laatste hand aan het plan. Zodra de regering aankondigt dat alle coronarestricties voor inreizende toeristen worden afgeschaft, gaan de advertentiecampagnes voor de gratis vliegtickets van start’, zegt Dane Cheng van het Hong Kong Tourism Board tegenover de BBC. De terugkeer van het toerisme hangt overigens in sterke mate af van wat er op het Chinese vasteland gebeurt. Meer dan de helft van alle reizigers naar Hongkong komen vanuit China.